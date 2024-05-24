Милонов призвал приравнять многодетных матерей к госслужащим

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что многодетных матерей необходимо приравнять к государственным служащим со всеми прилагающимися льготами и пособиями.
«Они выполняют важную государственную задачу – поручение президента. Такая мера, полагаю, сработает получше», – объяснили в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
А зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов выступил с инициативой расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону. По его мнению, такая мера не просто поспособствует улучшению демографической ситуации в северных регионах, но и привлечёт кадры со всей России.
«Учитывая, что президент России в качестве неоспоримого приоритета определил освоение Арктической зоны, прошу рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне», — приводит RT текст обращения Спиридонова на имя председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.
Ранее Виталий Милонов выступал с инициативой внедрить меры поддержки для российских садоводов.
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