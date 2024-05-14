Радио1
Главная / Новости / Общество/ Перечислены меры снижения уровня бедности многодетных семей в России

Перечислены меры снижения уровня бедности многодетных семей в России

Экономист Карцева призвала развивать систему детских пособий
14 мая 2024, 17:54
Фото: iStock/takasuu

Фото: iStock/takasuu

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Президентской Академии Марина Карцева заявила, что для снижения бедности в России, в частности в семьях с детьми, необходимо развивать систему детских пособий.
«Сейчас в России на федеральном уровне введено единое детское пособие, основной задачей которого является поддержка семей с детьми от 0 до 17 лет. Данное пособие является адресным, назначение пособия осуществляется на основе комплексной оценки нуждаемости», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Кроме этого, она считает необходимым поддержку на всех уровнях совмещения родительства и занятости.



Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что проблема бедности в России является по-прежнему острой.

Читайте также:

Путин озвучил цель по снижению бедности в России

Путин подписал закон о возможности для россиян установки самозапрета кредитов

Bloomberg: российская экономика растёт, несмотря на санкции
#пособие
#экономика
#владимир путин
#поддержка
#пособия
#семья
В Орехово-Зуеве капитально отремонтируют железнодорожный техникум
14 мая 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт учебного корпуса и мастерских планируется провести в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени В.И. Бондаренко, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить сами работы по капитальному ремонту, а также поставить всё необходимое оборудование для эксплуатации колледжа и благоустроить прилегающую территорию», — отмечается в сообщении.
Начальная цена лота составляет 655 миллионов 892 тысячи рублей. Заявки принимаются до 30 мая. Завершить капитальный ремонт планируется в будущем году.

Техникум расположен по адресу: город Орехово-Зуево, улица Коминтерна, дом №39.

Читайте также:

Грибовский ФАП 1980 года постройки ждёт капремонт

Власти Зарайска выставили на торги подряд на ремонт котельной

Капитальный ремонт в школе №1 подмосковной Дубны будет завершён в срок
#орехово-зуево
#капитальный ремонт
#капремонт
#торги
#комитет по конкуретной политике мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье починили свыше 200 табличек с адресами домов
14 мая 2024, 17:43

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 200 табличек с адресами домов установили или починили в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Благодаря адресным табличкам на домах можно удобно и быстро передвигаться по районам города.

«С начала года управляющими компаниями было отработано 128 задач по установке указателей с наименованием улицы и номером дома на фасадах и 84 — по устранению повреждений данных элементов. Работы провели в городском округе Химки. Новые таблички появились в микрорайоне Подрезково на Центральной улице и в квартале Ивакино. Также обновленные указатели теперь на домах на улице Московская, на доме наулице Ватутина и на Ленинском проспекте», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Обратиться по вопросам жилищно-коммунальной сферы жители могут через портал ЕДС МО.

Читайте также:

В Подмосковье снизилось количество вопросов по содержанию МКД

В Подмосковье провели около 600 ремонтных работ систем пожаротушения МКД

На детских площадках Подмосковья за месяц устранили более 2,8 тыс. дефектов
#подмосковье
#портал
#жители
#дома
#густ мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каннский кинофестиваль 2024: программа, фильмы-номинанты, скандалы
В Каннах открывается 77-й международный кинофестиваль
14 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/StockByM

Каннский международный кинофестиваль в 2024 году пройдет с 14 по 25 мая. В конкурсе участвуют 22 фильма, многие из которых заявили о себе ещё до начала фестиваля.
О самых ожидаемых новинках 77-ого Каннского фестиваля рассказывает редакция «Радио 1».

«Мегалополис», режиссёр Фрэнсис Коппола


Этот фильм является главной премьерой кинофестиваля. Режиссёр Фрэнсис Коппола работал над картиной более тридцати лет. Он самостоятельно её спродюсировал, потратив на это 120 миллионов долларов из своего кармана. В фильме показана история альтернативных США, где в борьбу за власть вступили Цезарь (Адам Драйвер), мечтающий создать утопию, и алчный мэр Цицерон (Джанкарло Эспозито), чья дочь Юлия (Натали Эммануэль) также мечтает о лучшем будущем для города.

«Ученик», режиссёр Али Аббаси


В ленте рассказывается история о становлении бывшего американского президента и миллиардера Дональда Трампа (Себастиан Стэн) и раскрывается его связь с правым политиком и юристом Роем Коном.


«Семя священного инжира», режиссёр Мохаммад Расулоф


Фильм Расулофа является очень ожидаемым событием ввиду скандала вокруг иранского режиссёра. Буквально на днях, 8 мая, его приговорили к восьми годам тюрьмы, порке и штрафу. Кроме того, у него конфискуют имущество. Подобное решение было принято из-за его протестных заявлений и прошлых фильмов.

В новой картине действия разворачиваются на фоне политических волнений в Иране. Главным героем становится судья-следователь, страдающий паранойей. Больше никакой информации о фильме нет.

Иранские власти требовали от Расулофа снять картину с фестиваля, однако он этого не сделал.

«Moi Aussi», режиссёр Жюдит Годреш


Короткометражный фильм покажет жертву сексуального абьюза со стороны известных французских режиссёров, в то время как во Франции ожидают суда Жерар Депардье и Доминик Бутонна — президент Французского фонда кино. Оба они обвиняются в сексуальных домогательствах.


«Анора», режиссёр Шон Бейкер


Драма о девушке, торгующей своим телом. Ей удаётся выйти замуж за русского молодого олигарха, однако его родители делают всё, чтобы разлучить влюблённых. В фильме снялись и российские актёры — Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.


«Лимонов, баллада об Эдичке», режиссёр Кирилл Серебренников


Фильм имеет прямое отношение к России. Серебрянников строил карьеру в России, однако переехал в Европу. В основу ленты лёг роман Эмманюэля Каррера, который частично основан на биографии эксцентричного поэта Эдуарда Лимонова. Картина может оказаться в центре политических дискуссий.


«О, Канада», режиссёр Пол Шредер


Здесь рассказывается история о пожилом, умирающем от рака, документалисте левых взглядов. Рассказчик предлагает погрузиться в прошлое главного героя, уклонявшегося от призыва на Вьетнамскую войну, бежал в Канаду, бросал одну семью ради другой и неизменно уходил от ответственности. В главных ролях Ричард Гир и Ума Турман.

«Эмилии Перес», режиссёр Жак Одиар


В ленте раскрывается тема коррупции правосудия. Главная героиня музыкальной комедии является сотрудницей адвокатской фирмы под крышей криминального картеля. Причём глава его в тайне мечтает о смене пола.

В этом году на Каннском фестивале покажут индийский фильм «Всё, что мы представляем как свет» режиссёра Паялы Кападиа и бразильский «Мотель "Дестино"» режиссёра Карима Айнуза. При этом Восточную Европу на конкурсе представит картина «Три километра до края света» румына Эмануэля Пырву.

Читайте также:

Михалков назвал признаки подъёма российского кино

«Настал момент»: Медведев призвал снимать кино о российских героях

Карен Шахназаров: «Не беспокойтесь – кино в Подмосковье будет всегда»
#сша
#кино
#история
#имущество
#фильм
#радио
#родители
#власть
#режиссёр
#картина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У летучих мышей в Подмосковье начался сезон охоты
14 мая 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Летучие мыши активизировались в Московской области, жителей предупреждают, что животные могут случайно залететь в квартиру, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«С появлением насекомых в Подмосковье начали проявлять активность летучие мыши. Эти животные бодрствуют вечером и по ночам и ловят на лету жучков и мотыльков», — рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Он добавил, что в Московской области обитают пять видов летучих мышей, занесённых в Красную книгу региона: вечерницы гигантская и малая, а также ночницы усатая, прудовая и наттера.

Зоологи отмечают, что в период похолодания летучие мыши могут по ошибке залетать в квартиры и дома, чтобы погреться и поспать. Животное следует выпустить. Чаще всего для этого достаточно открыть окно пошире и дождаться, когда мышь вылетит сама. Можно и отловить и выпустить, но важно не делать это голыми руками, так как можно получить укус.

Читайте также:

В парках Подмосковья установят вендинговые аппараты для кормления животных

«Черёмуховые холода» в Подмосковье могут отразиться на растениях и животных

В Подмосковье запустили сервис СМС-оповещений о неблагоприятных погодных условиях
#животные
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#московская область
#подмосковье
#красная книга
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв объяснил важность строительства железнодорожных переездов в Подмосковье
14 мая 2024, 16:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство переездов в Подмосковье имеет важное значение. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который познакомился с ходом работ на участке трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском городском округе.
«Принципиальное значение для нас имеют переезды, потому что железнодорожный трафик сейчас очень плотный. Мы встречались с жителями в Пушкино, которые просят построить путепровод вместо Правдинского переезда. Он уже у нас в работе, как и подобные объекты в Опалихе, Быкове, Аникеевке и Апрелевке. Очень важно, чтобы все они были завершены в срок», – сказал Воробьёв.
Он напомнил, что две важные концессионные дороги откроются в регионе в конце года, и тоже при федеральной поддержке.
«Это Южно-Лыткаринская трасса и очень важный объект в городском округе Мытищи, который свяжет Дмитровку и Ярославку. Большой запрос и на три развязки на ЦКАД в районах Дмитровского, Фряновского и Щёлковского шоссе. Здесь нас поддержало правительство, и я очень надеюсь, что мы успешно всё реализуем. Для нас каждый проект имеет принципиально важное значение. И ЦКАД, и М-12 очень высоко оценивают те, кто живёт на прилегающих территориях и ездит по этим дорогам каждый день», – добавил глава региона.

Сейчас в регионе строят 53 дорожных объекта, в том числе 23 – федерального значения. В 2024-м планируется запустить движение на 35-ти. Это в том числе участки ЮЛА, Мытищинская хорда, обходы Ульянино-Непецино, участок в деревне Малые Вязёмы и посёлке Октябрьский на третий М-5 «Урал», третий этап Северного обхода Лобни, а также четыре путепровода.

Среди других работ на крупных дорожно-транспортных объектах в Подмосковье – строительство и реконструкция Рублёво-Успенского шоссе А-106 на участке подъезда к Одинцову. Закончить работы планируют в 2028 году. Масштабной реконструкции подвергнется и участок М-3 «Украина» – её рассчитывают закончить в 2025 году. Ещё один значимый проект – строительство развязки на 86-м км а/д М-1 «Беларусь». По плану работ завершатся в будущем году.

Помимо строительства и реконструкции объектов, другая важная задача – безопасность на дорогах. За последние годы совместной работы с Росавтодором и Госавтоинспекцией в Подмосковье удалось достичь заметного прогресса.

Читайте также:

Воробьёв объявил о планах расширить участок трассы М-8 до восьми полос


Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации ВЗУ в посёлке Лесной

Воробьёв: Подмосковье окажет любую помощь пострадавшим от теракта в Белгороде
#строительство
#дороги
#переезд
#железная дорога
#губернатор
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В лесу Дмитровского округа обустроят экотропу
14 мая 2024, 16:17

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Обустройство экологической тропы ведётся на территории Орудьевского участкового лесничества в Дмитровском городском округе, в работе принимают участие ученики школьного лесничества «Муравейник» под руководством своих наставников, им помогают лесничие, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Экологическую тропу ребята обустраивают в квартале 24 Орудьевского лесничества, где проходит лесная дорога. Юные лесничие уде провели там субботник и убрали с полутора гектаров три кубометра мусора», — отмечается в сообщении.
В начале экологической тропы будет установлен информационный стенд: ребята планируют сделать это до конца учебного года. Кроме того, на тропе разместят лавочку-навигатор, навес от дождя и предупреждающие знаки. В дальнейшем здесь планируется проводить уроки по изучению местной фауны и флоры.

Читайте также:

В Коломне проверили мониторинг аварийных деревьев

В Московской области сохраняется второй класс пожарной опасности

В Талдомском округе на дорогу упало дерево
#дмитровский городской округ
#лес
#экология
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ювелирный эксперт Ракутина раскрыла главные ошибки при выборе украшений
Ювелирный эксперт Ракутина назвала ошибкой неправильный выбор металла
14 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/djedzura

Эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина к основным ошибкам при выборе украшений отнесла неправильный выбор металла или камня, выбор подозрительно дешевого изделия, отсутствие верификации его подлинности.
Кроме этого, она отметила, что не надо пренебрегать вопросом размера украшения.

«Стоит обращать внимание и на практичность украшений, а не только на их внешний вид и соответствие трендам. Перед покупкой изделия надо понять, будет ли украшение носиться каждый день или только по особым случаям. Так, для повседневной носки важно, чтобы оно было комфортным», — добавила в беседе с «Известиями» Ракутина.

До этого эксперт по фэншуй Елена Скуратова заявила об опасности размещения книжных полок в «неправильных» местах.

«Размещение полок с книгами в «неправильных» секторах чревато для жильцов застоем в интеллектуальных делах, образовании и саморазвитии. А также повышением стресса и конфликтности», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Скуратова.

Специалист добавила, что книжные полки в доме рекомендуется размещать, ориентируясь на их первоэлемент, который отражается в форме и цвете.

Ранее Елена Ракутина заявляла, что трендом прошедшей зимы были украшения с графичной анималистикой, имитацией цепного плетения и выполненные в готическом стиле.

Читайте также:

«Период успеха»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 мая

Стало известно, кому нельзя брать кредит

Ювелирный эксперт Ракутина рассказала о трендовых украшениях этой зимы
#эксперт
#украшения
#гороскоп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв объявил о планах расширить участок трассы М-8 до восьми полос
14 мая 2024, 16:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Участок трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском городском округе расширят до восьми полос. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который вместе с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым проверил ход работ.
Это один из самых загруженных отрезков Ярославского шоссе. Из-за сужения с 8-10 до четырёх полос на пути от Пушкина до ЦКАД там образуются длинные заторы. Так, вечером из Москвы до Пушкина можно добираться не менее чем за полтора часа вместо 15 минут, а до Сергиева Посада – за 2,5 часа, а не за 40 минут. Интенсивность движения достигает 140 тыс. автомобилей в сутки.

Изменить ситуацию поможет реконструкция участка, которая ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть расширят до 8-12 полос,
«Вы знаете, что в 2013 году было принято решение по модернизации сети дорог Московского транспортного узла. Это президентская программа, которая с тех пор очень активно реализуется. Наш регион растёт и требует современных развязок, дорог и транспортных сообщений. От этого зависит и качество жизни, и экономика. На Ярославке сейчас четыре полосы движения, но в ближайшее время мы получим восемь – от Пушкина до ЦКАД, а в дальнейшей перспективе – до Сергиева Посада», – поделился планами Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Помимо расширения дороги, на участке отремонтируют мост, построят два путепровода и три развязки. Саму дорогу сделают бессветофорной. На объекте сейчас трудятся свыше 200 рабочих и 70 единиц техники.

Новиков отметил важность проекта, поскольку он позволит увеличить пропускную способность одного из самых загруженных участков федеральной дороги, который соединяет не только Подмосковье с Москвой, но и северные регионы с центральной частью России.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Развитие федеральной магистральной сети – одна из главных задач дорожного хозяйства. Интенсивность движения на подведомственных дорогах по всему Подмосковью за последние пять лет возросла более чем на 30% и в среднем составляет 64 тыс. автомобилей в сутки. В регионе расположены наиболее загруженные транспортные узлы, которые требуют особого внимания и совместных решений на федеральном и региональном уровнях», – сказал глава Федерального дорожного агентства.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он поблагодарил губернатора за слаженную работу, отметив, что все решения президента по поводу транспортно-логистических задач в Московской области исполняются чётко и в надлежащие сроки. Это позволяет вводить некоторые объекты досрочно.
«Мы уже приступили к реализации первого из двух этапов проекта. Это 5 км. Сейчас здесь четыре полосы движения, но в результате строительства и реконструкции будет восемь, а по основному ходу – 12. Работы планируем завершить до конца 2026 года. В рамках второго этапа реконструируем ещё 7 км», – рассказал начальник Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Второй этап затронет участок с 41-го по 47-й км. Там построят две развязки, два моста, расширят проезжую часть. Работы рассчитывают начать в этом году, а завершить в 2027-м.

Нынешняя реконструкция – очередной этап модернизации Ярославского шоссе. С 2015 по 2020 годы работы шли на участке М-8 «Холмогоры» с 16-го по 35-й км – от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкине. Были построены обходы Мытищ и Тарасовки, что увеличило пропускную способность дороги с 60 до 140 тыс. автомобилей в сутки. Теперь от Ивантеевки до Москвы можно добраться на полчаса, а от Пушкина до Москвы – на 1 час 10 минут быстрее.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Читайте также:

Губернатор Воробьёв рассказал о модернизации ВЗУ в посёлке Лесной

Воробьёв: Подмосковье окажет любую помощь пострадавшим от теракта в Белгороде

Воробьёв рассказал о дальнейшей судьбе «Крокус Сити Холла»
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#безопасные и качественные автомобильные дороги
#модернизация
#пушкино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фальков заявил, что в России к 2025 году исчезнет понятие «бакалавр»
14 мая 2024, 16:00

Фото: iStock/SeventyFour

Исполняющий обязанности главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в России не станет понятия «бакалавр». Об Фальков сообщил на пленарном заседании Госдумы, трансляция которого велась на сайте ГД.
По словам Фалькова, образование будет разделяться на высшее и высшее специализированное. Уточняется, что магистратура при этом останется, однако претерпит серьезные изменения.

Фальков отметил, что по некоторым специальностям невозможно получить достойное образование за четыре года обучения. Он добавил, что для ряда направлений нужно переходить на 5–5,5-летний срок высшего обучения.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов.

Читайте также:

Глава Рособрнадзора высказался о пересдаче ЕГЭ в будущем

ЕГЭ в этом году в Подмосковье будут сдавать около 39 тысяч человек

Стало известно, как будут сдавать ЕГЭ школьники из новых регионов
#изменения
#образование
#школьники
#егэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф