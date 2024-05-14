Перечислены меры снижения уровня бедности многодетных семей в России

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Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Президентской Академии Марина Карцева заявила, что для снижения бедности в России, в частности в семьях с детьми, необходимо развивать систему детских пособий.
«Сейчас в России на федеральном уровне введено единое детское пособие, основной задачей которого является поддержка семей с детьми от 0 до 17 лет. Данное пособие является адресным, назначение пособия осуществляется на основе комплексной оценки нуждаемости», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
Кроме этого, она считает необходимым поддержку на всех уровнях совмещения родительства и занятости.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что проблема бедности в России является по-прежнему острой.
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