Компенсацию за аренду жилья получают около 80 супругов-медработников из Подмосковья

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79 супружеских пар подмосковных медицинских работников получают компенсацию за аренду жилья в размере 30 тыс. рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава региона.
Компенсировать аренду жилья супругам-медикам в Московской области начали с этого года. Участниками программы могут стать сотрудники медицинских организаций министерства.
Для получения ежемесячной компенсации медики должны соответствовать нескольким критериям – в частности, работать не менее, чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей. У специалиста и членов его семьи не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие – отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов.
Оформить заявку на компенсацию можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тыс. рублей, второй – 10 тыс.
Подробную информацию об этих и других мерах соцподдержки в Подмосковье можно узнать на сайте.
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«Компенсация аренды жилья – самая востребованная мера социальной поддержки медицинских специалистов в Подмосковье. Её получают свыше 11 тыс. медиков. С этого года мы ввели увеличенную выплату для супружеских пар. Если раньше только один член семьи мог претендовать на получение 20 тыс. рублей, то теперь муж с женой могут суммарно получить компенсацию в 30 тыс. рублей. Такую выплату оформили уже 79 семей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для получения ежемесячной компенсации медики должны соответствовать нескольким критериям – в частности, работать не менее, чем на одну полную ставку по одной из 35 должностей. У специалиста и членов его семьи не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Ещё одно условие – отсутствие денежного возмещения за аренду жилья от администраций городских округов.
Оформить заявку на компенсацию можно на региональном портале госуслуг. Она будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. Первый обратившийся с заявлением супруг получает 20 тыс. рублей, второй – 10 тыс.
Подробную информацию об этих и других мерах соцподдержки в Подмосковье можно узнать на сайте.
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Лора Луганская