Милонов призвал запретить продавать костюмы священников и монахинь в секс-шопах
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал запретить продавать костюмы священников и монахинь в секс-шопах.
Депутат возмутился тому, что продавцы, которые открыто оскорбляют религию и чувства верующих, до сих пор не наказаны.
«Мало того, сами эти магазины должны быть закрыты, раз они продают такие костюмы, их организаторы заключены в тюрьму за это. Эти люди эксплуатируют чувства больных людей, преступников, маньяков, потому что нормальные люди, конечно, в эти магазины даже не зайдут», — заявил Милонов в беседе с Life.ru.
По его словам, провокационная витрина магазина в центре Москвы противоречит указу президента о традиционных ценностях. Депутат потребовал немедленно расследовать это дело и принять срочные меры, связанные с наказанием виновных.
Ранее Милонов предложил ввести уголовную ответственность для проституток, эскортниц и их клиентов. Он считает, что их нужно лишать паспортов и вносить в публичные списки. Кроме того, женщинам, оказывающим подобные услуги, стоит запретить вступать в брак.