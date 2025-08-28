28 августа 2025, 23:55

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал запретить продавать костюмы священников и монахинь в секс-шопах.





Депутат возмутился тому, что продавцы, которые открыто оскорбляют религию и чувства верующих, до сих пор не наказаны.





«Мало того, сами эти магазины должны быть закрыты, раз они продают такие костюмы, их организаторы заключены в тюрьму за это. Эти люди эксплуатируют чувства больных людей, преступников, маньяков, потому что нормальные люди, конечно, в эти магазины даже не зайдут», — заявил Милонов в беседе с Life.ru.