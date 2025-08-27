«Потому что лентяи»: Милонов призвал мужчин остерегаться женщин, заказывающих еду
Депутат Милонов объявил сервисы доставки еды угрозой для семейной жизни
Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказал своё мнение относительно привычки заказывать еду через сервисы доставки.
В интервью агентству «Татар-информ» Милонов отметил, что мужчинам стоит обращать внимание на то, готовит ли девушка сама.
«Мужчинам следует осторожнее относиться к девушкам, которые пользуются сервисом доставки еды, а не сами их угощают... Надо к таким девушкам осторожнее относиться, поскольку такая привычка говорит о том, что хозяйка из дамы плохая будет», — сказал депутат.Милонов также связал популярность сервисов доставки с нежеланием людей готовить самостоятельно.
«Мы почему это заказываем? Потому что лентяи. Сами ничего делать не умеем, вот и заказываем», — резюмировал политик.Ранее с подобными заявлениями выступали и другие публичные лица, что регулярно вызывает дискуссии в обществе.