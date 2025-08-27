Достижения.рф

«Потому что лентяи»: Милонов призвал мужчин остерегаться женщин, заказывающих еду

Депутат Милонов объявил сервисы доставки еды угрозой для семейной жизни
Фото: Istock/jacoblund

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказал своё мнение относительно привычки заказывать еду через сервисы доставки.



В интервью агентству «Татар-информ» Милонов отметил, что мужчинам стоит обращать внимание на то, готовит ли девушка сама.

«Мужчинам следует осторожнее относиться к девушкам, которые пользуются сервисом доставки еды, а не сами их угощают... Надо к таким девушкам осторожнее относиться, поскольку такая привычка говорит о том, что хозяйка из дамы плохая будет», — сказал депутат.
Милонов также связал популярность сервисов доставки с нежеланием людей готовить самостоятельно.
«Мы почему это заказываем? Потому что лентяи. Сами ничего делать не умеем, вот и заказываем», — резюмировал политик.
Ранее с подобными заявлениями выступали и другие публичные лица, что регулярно вызывает дискуссии в обществе.
Ольга Щелокова

