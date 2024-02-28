Милонов призвал запретить продажу в Сети знаков отличия силовых ведомств

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«Прошу рассмотреть вопрос о запрете продажи любых предметов, связанных с современными силовыми службами, через интернет. Реализация и приобретение подобных товаров должны быть организованы исключительно в специализированных магазинах со строгим учётом», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
«Сегодня существует достаточно вариантов оказания этой помощи в рамках ОМС. Надо разобраться, что включает это комплексная реабилитация в частных клиниках. Я думаю, что если не всё, то большую часть можно пройти в рамках существующей программы государственных гарантий, не неся для этого какие-то дополнительные средства», – приводит АГН «Москва» слова Куринного.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предлагал запретить голосовать на выборах в состоянии опьянения.
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