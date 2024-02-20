Политолог Орлов предложил ограничить арест жилых помещений за долги

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ограничить арест и продажу жилой недвижимости в рамках взыскания несущественных долгов.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ и иные нормативно-правовые акты в части введения запрета на арест и реализацию жилых помещений и земельных участков в рамках взыскания по исполнительным документам, если сумма долга гражданина составляет менее 1 млн рублей», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.В то же время стало известно, что в России в январе 2024 года было выдано на 15% меньше по сравнению с декабрем 2023 года.
«По данным 3 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных автокредитов в январе 2024 года составило 71,1 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 27,7%, по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов в январе 2024 года, напротив, сократилось на 15%», – приводит АГН «Москва» сообщение НБКИ.
Ранее стало известно, что судебные приставы собираются взыскать с россиян в пользу банков 3,3 трлн рублей.
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Мелисса Тимофеева