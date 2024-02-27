Политолог Орлов предложил не допускать к голосованию на выборах пьяных

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить голосовать на выборах в состоянии опьянения.
Он пояснил, что, находясь в нетрезвом виде человек может не отдавать отчёт своим действиям, что приравнивается фактически к недееспособности. Кроме того, таких граждан легче подкупить, ими легче манипулировать. Все эти фактора самым негативным образом могут сказаться на выборном процессе.
Ранее в пресс-службе прокуратуры столицы сообщили о том, что мужчина в пьяном состоянии разбил створку турникета на станции метро «Текстильщики» в Москве.
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«Для снижения возможности манипуляций с голосами, повышения прозрачности голосования и доверия к выборам прошу вас оценить возможность запрета голосования на избирательных участках людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — приводит RT текст обращения Орлова на имя зампреда ЦИК России Николая Булаева.
«25-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в вестибюль станции метро «Текстильщики». Подойдя к турникету, работающему на вход, нанёс удар ногой по створке и разбил её», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.А до этого в аэропорту Шереметьево полиция сняла с самолета «Победы» пассажира, который в пьяном состоянии приставал к бортпроводнице и не реагировал на замечания экипажа.
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Мелисса Тимофеева