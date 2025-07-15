Милонов раскритиковал идею о возвращении системы десятилетнего обучения в школе
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложение о возвращении в РФ системы десятилетнего обучения для повышения демографии в стране.
Напомним, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуть систему десятилетнего обучения в школах и сократить сроки обучения в вузах с целью снижения среднего возраста рождения первого ребенка.
«Снижать возраст вступления во взрослую жизнь за счёт сокращения времени обучения — не самая проработанная идея», — отметил Милонов в беседе с RT.
По его словам, такое предложение несет за собой определенные риски и к нему лучше не относиться серьезно.
При этом «Газете.Ru» Милонов заявил, что не видит связи между созданием семьи и сроком обучения.
«Что касается вступления во взрослую жизнь и появления детей, то мы говорим о людях, которым 17-18 лет. Заканчивающая обучение девушка, когда ей только исполнилось 18, вряд ли для нее это является большой преградой или каким-то образом мешает думать о заведении семьи», — сказал депутат.
Милонов призвал оставить в России имеющуюся систему образования и уделить внимание ее совершенствованию.