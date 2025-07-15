Милонов раскритиковал идею о возвращении системы десятилетнего обучения в школе

15 июля 2025, 14:16

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложение о возвращении в РФ системы десятилетнего обучения для повышения демографии в стране.





Напомним, председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуть систему десятилетнего обучения в школах и сократить сроки обучения в вузах с целью снижения среднего возраста рождения первого ребенка.





«Снижать возраст вступления во взрослую жизнь за счёт сокращения времени обучения — не самая проработанная идея», — отметил Милонов в беседе с RT.

«Что касается вступления во взрослую жизнь и появления детей, то мы говорим о людях, которым 17-18 лет. Заканчивающая обучение девушка, когда ей только исполнилось 18, вряд ли для нее это является большой преградой или каким-то образом мешает думать о заведении семьи», — сказал депутат.