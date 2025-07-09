«По-другому немножечко»: Депутат Милонов ответил на слова Ткачёва о «дохлых» женщинах

09 июля 2025, 21:28

Депутат Милонов высказался о словах протоиерея Ткачёва о женщинах

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание на грубые высказывания священника Андрея Ткачёва о женщинах и связал их с его жизнью на Украине.





В разговоре с «NEWS.ru» Милонов заявил, что заявления Ткачёва можно было «сказать по-другому немножечко», в более мягком формате. Политический деятель сообщил, что не совсем понял громкие речи и логику мыслей протоиерея, указав на то, что Ткачёв воспитывался и жил на Украине.



Помимо этого, Милонов подчеркнул, что в Санкт-Петербурге подобных высказываний от священнослужителей он не слышал, отметив, что так высказываться не принято.

«Осуждать я не готов. Не могу, не имею права, потому что он священнослужитель. Оценку его высказываниям даёт священноначалие Церкви, но у нас так не выражаются», — сказал депутат.