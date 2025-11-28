Милонов раскритиковал идею распространения «Семейной ипотеки» на вторичку

28 ноября 2025, 16:23

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Распространение «Семейной ипотеки» на вторичное жилье создаст «чудовищный перекос». Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.





Напомним, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье. Он уверен, что эта мера вынудит застройщиков снизить цены на жилье. По его словам, квартиры на вторичном рынке доступнее и часто не требуют ремонта.



По мнению Милонова, реализация этого предложения ударит по застройщикам, которые потеряют значительную долю доходов. Депутат предложил разрешить покупать, например, квартиры от двух комнат и больше, поскольку речь идет о жилье для семей с детьми.



«Или активнее работать с застройщиками, чтобы они проектировали и предлагали специальные семейные форматы квартир, а не ориентировались лишь на одиноких фрилансеров с котом», — заключил Милонов в разговоре с «Москвой 24».

«Цены на новостройки жестко привязаны к высокой себестоимости строительства, которая не снижается. Это материалы, рабочая сила, техника и так далее. Более того, фактическая цена новостройки включает не только себестоимость квартиры, но и «финансовый продукт» — рассрочку, субсидированную ставку», — пояснил депутат.

