Милонов: российских проституток заменяют трансвеститы* из Средней Азии
Мигранты-трансвеститы* заменяют российских проституток. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий заявил, что за последние годы все меньше граждан РФ занимаются этой противоправной деятельностью. По словам Милонова, их заменяют иностранцы (в том числе мужчины), в большинстве своем выходцы из Средней Азии.
«В ходе рейдов я общался с представителями этих кругов, и они рассказали: те, кто уезжает заниматься проституцией, в курсе, что назад дороги нет, если об их "работе" на родине узнают. Их просто не примут в обществе», — отметил депутат.
Милонов заключил, что нелегальная проституция остается серьезным вызовом для российского общества.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России