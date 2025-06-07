Милонов: российских проституток заменяют трансвеститы* из Средней Азии

07 июня 2025, 11:23

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Мигранты-трансвеститы* заменяют российских проституток. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.





Парламентарий заявил, что за последние годы все меньше граждан РФ занимаются этой противоправной деятельностью. По словам Милонова, их заменяют иностранцы (в том числе мужчины), в большинстве своем выходцы из Средней Азии.





«В ходе рейдов я общался с представителями этих кругов, и они рассказали: те, кто уезжает заниматься проституцией, в курсе, что назад дороги нет, если об их "работе" на родине узнают. Их просто не примут в обществе», — отметил депутат.