Милонов высказался о квартирах иноагентов в России: «Свое имущество здесь не ненавидишь?»

Виталий Милонов (Фото: Телеграм @govoritmilonov)
Законопроект об аресте и следом изъятии имущества у лиц, уехавших из РФ и нарушивших интересы родной страны за границей, могут принять в окончательном третьем чтении до депутатских каникул, объявил депутат ГД Виталий Милонов.
Парламентарий уточнил, что существуют разные мнения по этому поводу. Со слов Милонова, «чем быстрее будут изымать, тем лучше».
Виталий Милонов подчеркнул, что необходимо помочь уехавшим и критиковавшим РФ знаменитостям избавиться от всего, что связывает их с Россией. В частности, как отметил парламентарий, нужно забрать имущество таких звезд.
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«Я думаю, объективно говоря, в эту сессию уже сможем принять законопроект», — обратил внимание депутат в беседе с NEWS.ru.
Виталий Милонов подчеркнул, что необходимо помочь уехавшим и критиковавшим РФ знаменитостям избавиться от всего, что связывает их с Россией. В частности, как отметил парламентарий, нужно забрать имущество таких звезд.
«Это же парадокс получается: страну ненавидишь, а свое имущество здесь не ненавидишь? Так не пойдет, надо помочь им избавиться от любых связующих элементов с нелюбимой ими родиной, в том числе с квадратными метрами. Уехали — скатертью дорога», — выразил свое мнение Виталий Милонов.
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Ольга Енгалычева