Швыдкой: вопрос участия России на «Евровидении» не актуален

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По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, вопрос участия России на «Евровидении» является не актуальным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы вышли из этой структуры, поэтому вопрос о возвращении «Евровидения» в Россию, с моей точки зрения, сегодня не актуален», — заявил Швыдкой.
Представитель президента отметил, что данный вопрос касается организаторов конкурса. Он проводится структурой Европейского Вещательного Союза, в котором сейчас Россия отсутствует.
При этом Швыдкой не исключил участия страны на «Евровидении» в будущем. Несмотря на это, он предположил, что если конкурс «Интервидение» станет популярным, то участие в нем будет достаточным.
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