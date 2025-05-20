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Швыдкой: вопрос участия России на «Евровидении» не актуален

Фото: iStock/cookelma

Фото: iStock/cookelma

По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, вопрос участия России на «Евровидении» является не актуальным. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы вышли из этой структуры, поэтому вопрос о возвращении «Евровидения» в Россию, с моей точки зрения, сегодня не актуален», — заявил Швыдкой.

Представитель президента отметил, что данный вопрос касается организаторов конкурса. Он проводится структурой Европейского Вещательного Союза, в котором сейчас Россия отсутствует.

При этом Швыдкой не исключил участия страны на «Евровидении» в будущем. Несмотря на это, он предположил, что если конкурс «Интервидение» станет популярным, то участие в нем будет достаточным.

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«Радиостанция Судного дня» передала сообщение перед диалогом Путина и Трампа
20 мая 2025, 03:04

Фото: iStock/Grassetto

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир перед телефонным разговором президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573», — передала радиостанция в 16:15.

После окончания диалога радиостанция вновь вышла в эфир. Это случилось в 19:47, когда Владимир Путин вышел с обращением по итогам переговоров с Трампом. Тогда радиостанция сообщила:

«НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573».

Напомним, что УВБ-76 является таинственной радиостанцией, которая никогда не прерывает свое вещание. При этом в эфире звучит только короткий «жужжащий» сигнал. Иногда оно прерывается и ​станция передает непонятные словосочетания и цифры.

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Москвичам рассказали о погоде на неделю
Синоптик Позднякова: к выходным в Москве потеплеет до 25 градусов
19 мая 2025, 19:00

Фото: iStock/LARISA DUKA

К выходным в столичном регионе воздух может прогреться до +25 °С. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Первая половина недели будет, скажем так, довольно дождливая и прохладная, потому что температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 2–3 градуса. Наверное, самым холодным днем будет вторник», — рассказала Позднякова «Известиям».

По ее словам, 20 мая в Москве ожидается 13… 15 °С. Уже в пятницу дневная температура составит 20 °С, а в выходные 25 °С.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT отметил, что теплеть начнёт со среды.

«В среду будет 18 °С, в четверг — 20... 22 °С, в пятницу — 23... 24 °С. Выходные тоже обещают быть хорошими», — уточнил Шувалов.

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#выходные
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Названы инфлюенсеры VK Festа в Казани
Инфлюенсерами VK Festа в Казани станут Валя Карнавал и Аня Pokrov
19 мая 2025, 17:50

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Инфлюенсерами (лидерами мнений) на VK Festе в Казани станут знаменитости: Валя Карнавал, Аня Pokrov, Женя Лизогуб, Милана Некрасова, Арсений Попов Utopia Show, Гурам Амарян и прочие звезды.
Как пишет портал «Татар-информ», проведут мероприятие Дмитрий Журавлев и Олеся Иванченко. Все блогеры поучаствуют в автограф-сессии, а гости лично пообщаются с ними и сделают совместные фотографии.

VK Fest 2025 пройдет в столице Татарстана 29 июня. Большой летний праздник состоится у Центра семьи «Казан». Для зрителей выступят певица Юлия Савичева, рэпер Баста, Элвин Грей, «Комната культуры» и другие исполнители.

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В России предложили поддерживать продвигающих семейные ценности блогеров
Омбудсмен Волынец предложила поддерживать продвигающих семейные ценности
19 мая 2025, 17:29

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Продвигающих семейные ценности блогеров необходимо поддерживать, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Ее слова приводит портал «Татар-информ». Собеседница подчеркнула, что такая мера может помочь в повышении рождаемости.
«У нас очень много блогеров — многодетных мам, блогеров, которые продвигают семейные ценности, их необходимо поддерживать на государственном уровне, потому что за такими людьми идут, на них смотрят дети и молодежь», — сказала Ирина Волынец.
По ее словам, нужно выпускать соответствующий контент для поддержки семьи, популяризации многодетности и традиционных семейных ценностей.

Волынец резюмировала, что для достижения результата необходима взвешенная и выстроенная госполитика с господдержкой.

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«Ушёл гений»: Цискаридзе прокомментировал смерть Григоровича
Цискаридзе назвал смерть Юрия Григоровича трагедией для российской культуры
19 мая 2025, 17:11

Фото: iStock/inga

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что смерть советского и российского хореографа Юрия Григоровича является трагедией для российской культуры.
«Ушёл гений. Это очень грустно, очень печально. С одной стороны, когда человек уходит на 99-м году жизни, хочется сказать, что можно позавидовать, а с другой стороны, когда это твой очень близкий человек, очень дорогой тебе человек, конечно, трагедия для всех нас, но, главное, для русской культуры», — заявил Цискаридзе в беседе с RT.

При этом в интервью «Известиям» он назвал Григоровича одним из величайших людей в мире.

«Удивительно, что он ушел в один день с одним из своих самых любимых танцовщиков Юрием Владимировым. Два народных артиста СССР ушли в один день», — подчеркнул народный артист России.

19 мая стало известно о смерти хореографа и артиста балета Юрия Григоровича. Ему было 98 лет. Он прославился своими авторскими балетными постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.

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