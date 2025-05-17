Протоиерей Ткачёв сравнил бездетных мужчин с трутнями и призвал стигматизировать

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Бездетных россиян старше сорока лет необходимо обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачёв, сравнив таких людей с трутнями.
Священнослужитель РПЦ отметил, что некоторые мужчины предпочитают жить «трутневой жизнью», чтобы не нести ответственность перед семьёй и детьми. Оправдывать такое поведение, по словам Ткачёва, можно лишь «болезнью или кастрацией».
Бороться с такой проблемой необходимо путём ввода символического налога, который поможет пристыдить и простимулировать таких граждан завести семью.
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Бороться с такой проблемой необходимо путём ввода символического налога, который поможет пристыдить и простимулировать таких граждан завести семью.
«Налог на бездетность не должен быть большим. Он должен быть символическим, чтобы ты стигматизирован был. А то чего ж ты, сорок лет, а ни одного ребёнка не родил. Кто эти мужчины, кто это такие? Какая-то особая категория трутней. Почему ни одну женщину не сделал женой своей, почему ты не взял ответственность и не стал отцом и мужем? Дожил, ё-мое, до 45», – эмоционально высказался Ткачёв, слова которого приводит Telegram-канал «Подъём».Протоиерей подчеркнул, что имеющиеся меры поддержки, такие как материнский капитал, мотивируют россиян делать что угодно, только не рожать. Ткачёв уверен, что по-настоящему стимулирует лишь любовь к Богу и детям.
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Анастасия Чинкова