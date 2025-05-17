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Протоиерей Ткачёв сравнил бездетных мужчин с трутнями и призвал стигматизировать

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Бездетных россиян старше сорока лет необходимо обложить налогом, чтобы стигматизировать их образ жизни. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачёв, сравнив таких людей с трутнями.
Священнослужитель РПЦ отметил, что некоторые мужчины предпочитают жить «трутневой жизнью», чтобы не нести ответственность перед семьёй и детьми. Оправдывать такое поведение, по словам Ткачёва, можно лишь «болезнью или кастрацией».

Бороться с такой проблемой необходимо путём ввода символического налога, который поможет пристыдить и простимулировать таких граждан завести семью.

«Налог на бездетность не должен быть большим. Он должен быть символическим, чтобы ты стигматизирован был. А то чего ж ты, сорок лет, а ни одного ребёнка не родил. Кто эти мужчины, кто это такие? Какая-то особая категория трутней. Почему ни одну женщину не сделал женой своей, почему ты не взял ответственность и не стал отцом и мужем? Дожил, ё-мое, до 45», – эмоционально высказался Ткачёв, слова которого приводит Telegram-канал «Подъём».
Протоиерей подчеркнул, что имеющиеся меры поддержки, такие как материнский капитал, мотивируют россиян делать что угодно, только не рожать. Ткачёв уверен, что по-настоящему стимулирует лишь любовь к Богу и детям.

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#россия
Ресурс «Лапша Медиа» разоблачил фейк о сокращении школьных каникул
16 мая 2025, 22:32

Фото: iStock / ViewApart

Минпросвещения утвердило график летних каникул на текущий год. Создатели ресурса фактчекинга «Лапша Медиа» опровергли появившиеся в Сети утверждения о том, что школьники якобы будут отдыхать 45 дней, то есть в два раза меньше обычного.
Сообщения о сокращении каникул оказались кликбейтной рекламой.
«Министерство ещё 14 мая определило продолжительность летнего отдыха школьников в 2025 году – с 26 мая до 31 августа, то есть всего 97 дней. Фейк о сокращении летних каникул в школах разместили, чтобы привлечь подписчиков. В постах содержался специальный уникальный номер, подтверждающий, что рекламное объявление оплачено заказчиком», – отмечает «Лапша Медиа».
Фото: lapsha.media

Ранее фактчекинговый ресурс составил чек-лист, который поможет отличить фейк от правды. Как отмечают специалисты, сегодня на фоне роста объёмов информации важно проверять данные, критически оценивать информацию и отличать правду от фейков.

Из первого ролика онлайн-курса «Фейки мимо» можно узнать, как не попасться на кликбейт.

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Отличить фейк от правды поможет ресурс фактчекинга
#новости
#россия
#фейки
#интернет
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«Внимание, отрава!»: названа рыба, которую лучше не употреблять в пищу
Тилапия и пангасиус являются наименее полезными видами рыбы для пищи
16 мая 2025, 18:57

Фото: iStock/Olesia Shadrina

Рыба является важным источником полезных для здоровья веществ, однако не вся рыба обладает ими. Некоторые виды могут содержать вредные вещества, такие как свинец, ртуть и кадмий.
Наименее полезными считаются тилапия и пангасиус, поскольку в них содержится большое количество тяжёлых металлов, таких как свинец, ртуть и кадмий, пишет издание Pravda.Ru.

«Тилапия в основном выращивается в Африке и импортируется в Европу из Китая и Вьетнама. Исследования Государственного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства показали, что эта рыба содержит больше всего вредных веществ по сравнению с другими видами. Употребление тилапии может быть опасно для здоровья, так как тяжелые металлы могут накапливаться в организме и вызывать токсическое воздействие», – уточняет издание.
Пангасиус же вылавливается в реке Меконг, которая считается одной из самых загрязнённых в мире. Также проблемы наблюдаются и на вьетнамских фермах, где рыбу держат в грязных перенаселённых бассейнах и кормят антибиотиками.

Также следует избегать камбалу, которая обитает на дне водоёма. Такие условия способствуют накоплению вредных веществ в организме.

Кроме того, следует избегать слишком жирной рыбы, такой как сельдь, бонито, лакедра и эсколар. В их мясе содержится воск, который может привести к проблемам с пищеварением.

Одним из самых опасных веществ, которое может содержаться в рыбе, является ртуть. Высокий уровень этого канцерогенного вещества может быть обнаружен в акуле, щуке, лососи, сельди, морском окуне, копчёной скумбрии, консервированном тунце, кальмарах и крабах.

При выборе рыбы следует обращать внимание на её происхождение и вид. Необходимо отдавать предпочтение тем видам, которые выращиваются в экологически чистых условиях и не содержат вредных добавок.

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#рыба
#здоровье
#продукты
#опасность
#питание
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Стало известно, как себя чувствует болеющий раком король Карл
Болеющий раком король Карл рассказал о самочувствии бизнесменам в Йоркшире
16 мая 2025, 18:18

Фото: iStock/melis82

Во время деловой встречи с бизнесменами в Йоркшире король Карл, страдающий онкологическим заболеванием, прокомментировал свое состояние, что случается крайне редко.
На вопрос о самочувствии от Сафины Хан, одной из участниц беседы, монарх поднял два больших пальца вверх, дополнив ответом:
«Мне хотелось бы думать, что я уже миновал самую трудную часть моего пути».
Хотя это заявление обрадовало подданных, многие сомневаются в полной правдивости слов короля-оптимиста, известного привычкой скрывать плохое самочувствие. Так, в 2024-м он настоял на поездке в Австралию, рискнув прервать лечение. А в апреле 2025-го он отправился в Италию, несмотря на недавнюю госпитализацию из-за побочных эффектов химиотерапии.

В настоящий момент Король Карл проживает в Виндзорском замке. Рак у него выявили в феврале минувшего года после операции на простате.

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#рак
#онкология
#великобритания
#здоровье
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Вассерман заявил, что «Википедию» нельзя блокировать в России
16 мая 2025, 17:23

Фото: iStock/jentakespictures

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман заявил, что «Википедия» действительно искажает многие исторические факты, однако блокировать её не следует.
Накануне глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала заблокировать электронную энциклопедию в России, поскольку в ней размещены искажённые исторические факты. Также она подчеркнула, что там отсутствуют возрастные ограничения, а значит есть угрозы для молодёжи.

«"Википедия" искажает многие исторические факты хотя бы потому, что там, несмотря на механизм голосования, вроде как препятствующий идейной монополизации, тем не менее нашелся способ обойти этот механизм. Сейчас большинство модераторов "Википедии" принадлежит тоталитарной секте либералов. Естественно, как и положено тоталитарной секте, они искажают реальность и блокируют очень многие исправления. Но только на этом основании блокировать "Википедию", на мой взгляд, не следует», – подчеркнул Вассерман в беседе с «Татар-информ».
Публицист отметил, что пользователи энциклопедии создали такой огромный объём доступных знаний, что шансы в краткие сроки создать сопоставимый аналог крайне малы. К тому же, портал притягивает к себе очень многих пользователей.

Также Вассерман призвал учить людей отличать правду от выдумки, а не ограждать их от сомнительных сведений. В противном случае, рано или поздно произойдёт сбой и мозг начнёт верить во всё подряд.

Собеседник издания согласился, что искажение исторических фактов влечёт за собой определённые риски, одно они есть везде.

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Автоэксперт раскрыл названия самых продаваемых подержанных машин
Эксперт Баканов: в качестве подержанных машин россияне выбирают авто «Лада»
16 мая 2025, 17:13

Фото: iStock/ NazariyKarkhut

Среди подержанных машин наиболее востребованы на отечественном рынке машины стоимостью до 2 млн рублей. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов.
«Если мы говорим про бюджетные автомобили до 2 млн рублей, то они по-прежнему весьма востребованы. Если говорить про более высокий сегмент, то там дела идут плохо», — обратил внимание Баканов в беседе с «Татар-информом».

Автоэксперт признался, что некоторым трудно продавать даже относительно недорогие машины или же их приходится отдавать с большим дисконтом. Со слов Баканова, все автомобили, стоимость которых не превышает 1,5 млн, легко продать. Однако желающим реализовать машину все равно приходится торговаться и снижать цену.

Наиболее популярными марками на рынке подержанных машин остаются ВАЗ-2107 («семерка») и иные авто марки «Лада», уточнил автоэксперт.

«Никто этот бренд не переплюнет просто по массовости. Также пользуются спросом Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и другие. Машины массовые и народные, которые раньше были популярны, и сейчас будут в топе», — добавил Баканов.

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#покупка
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