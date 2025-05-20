«Радиостанция Судного дня» передала сообщение перед диалогом Путина и Трампа

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«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир перед телефонным разговором президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
«НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573», — передала радиостанция в 16:15.
После окончания диалога радиостанция вновь вышла в эфир. Это случилось в 19:47, когда Владимир Путин вышел с обращением по итогам переговоров с Трампом. Тогда радиостанция сообщила:
«НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573».
Напомним, что УВБ-76 является таинственной радиостанцией, которая никогда не прерывает свое вещание. При этом в эфире звучит только короткий «жужжащий» сигнал. Иногда оно прерывается и станция передает непонятные словосочетания и цифры.
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