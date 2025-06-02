Милонов высказался об идее Собчак запретить мужчинам жениться до 30 лет

02 июня 2025, 14:13

Виталий Милонов (Фото: Телеграм @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов пожалел журналистку Ксению Собчак, которая предложила запретить мужчинам жениться до 30 лет. Политик отметил, что она вращалась не в тех кругах, поэтому ей не доводилось встречать достойных молодых людей. Его слова передает NEWS.ru.







«Ксюша как обычно что-то выдает, какие-то смешные истории. <...> позолоченные личинки в дорогих папиных «Гелендвагенах», которые были, может быть, в ее окружении, действительно не вселяют никакой уверенности и никакими признаками серьезности не обладают, согласен», — пояснил Милонов.

«Там их много. А некоторые даже и не дожили до 30 лет, потому что отдали свою жизнь за Родину. Поэтому оскорблять так мужиков до 30 лет ни в коем случае нельзя», — подчеркнул Милонов.