Милонов высказался об идее Собчак запретить мужчинам жениться до 30 лет

Виталий Милонов (Фото: Телеграм @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов пожалел журналистку Ксению Собчак, которая предложила запретить мужчинам жениться до 30 лет. Политик отметил, что она вращалась не в тех кругах, поэтому ей не доводилось встречать достойных молодых людей. Его слова передает NEWS.ru.



«Ксюша как обычно что-то выдает, какие-то смешные истории. <...> позолоченные личинки в дорогих папиных «Гелендвагенах», которые были, может быть, в ее окружении, действительно не вселяют никакой уверенности и никакими признаками серьезности не обладают, согласен», — пояснил Милонов.
Он также добавил, что телеведущая могла бы встретить достойных мужчин до 30 лет, если бы жила жизнью обычного человека. В качестве примера депутат привел молодых людей, которые сейчас служат на фронте.
«Там их много. А некоторые даже и не дожили до 30 лет, потому что отдали свою жизнь за Родину. Поэтому оскорблять так мужиков до 30 лет ни в коем случае нельзя», — подчеркнул Милонов.
Он выразил сожаление, что окружение Ксении состояло преимущественно из легкомысленных мужчин, привыкших тратить родительские деньги.

Ранее Собчак заявила, что мужчины до 30 лет не готовы к серьезным отношениям, и предложила запретить им вступать в брак на законодательном уровне.

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