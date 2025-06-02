Милонов высказался об идее Собчак запретить мужчинам жениться до 30 лет
Депутат Госдумы Виталий Милонов пожалел журналистку Ксению Собчак, которая предложила запретить мужчинам жениться до 30 лет. Политик отметил, что она вращалась не в тех кругах, поэтому ей не доводилось встречать достойных молодых людей. Его слова передает NEWS.ru.
«Ксюша как обычно что-то выдает, какие-то смешные истории. <...> позолоченные личинки в дорогих папиных «Гелендвагенах», которые были, может быть, в ее окружении, действительно не вселяют никакой уверенности и никакими признаками серьезности не обладают, согласен», — пояснил Милонов.Он также добавил, что телеведущая могла бы встретить достойных мужчин до 30 лет, если бы жила жизнью обычного человека. В качестве примера депутат привел молодых людей, которые сейчас служат на фронте.
«Там их много. А некоторые даже и не дожили до 30 лет, потому что отдали свою жизнь за Родину. Поэтому оскорблять так мужиков до 30 лет ни в коем случае нельзя», — подчеркнул Милонов.Он выразил сожаление, что окружение Ксении состояло преимущественно из легкомысленных мужчин, привыкших тратить родительские деньги.
Ранее Собчак заявила, что мужчины до 30 лет не готовы к серьезным отношениям, и предложила запретить им вступать в брак на законодательном уровне.