В Госдуме призвали сажать в тюрьму тех, кто продает спиртное детям

28 мая 2025, 12:38

Депутат Милонов: за продажу алкоголя несовершеннолетним нужно сажать в тюрьму

Виталий Милонов (Фото: Телеграм @govoritmilonov)

Продажу спиртного детям надо приравнять к преступлению против здоровья, а виновных — сажать в тюрьму, объявил депутат Госдумы Виталий Милонов.





Со слов парламентария, действующие штрафы за такие нарушения недостаточно строги, что провоцирует распространение опасной практики среди продавцов.





«Продажа алкоголя несовершеннолетним — это такая же проблема, как и с вейпами, с которыми я борюсь. Продажу алкоголя несовершеннолетним нужно приравнивать к нанесению вреда здоровью средней тяжести <...> Продал — уже не только штраф, а еще и в тюрьму садись», — выразил свое мнение Милонов в беседе с NEWS.ru.

«Штрафы, которые накладываются за продажу, невелики. Их повысили, но все равно недостаточно. Доказано наукой, что эти вещества опасны для подростков», — добавил парламентарий.