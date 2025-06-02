«Влюбился – женись»: в Госдуме ответили на инициативу Собчак запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак

Депутат Останина призвала Собчак не давать семейных рекомендаций молодым
Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Журналистке Ксении Собчак не следует давать россиянам советы по семейной жизни. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя призыв журналистки запретить жениться мужчинам до 30 лет.



Парламентарий подчеркнула, что совершеннолетние граждане могут самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.

«Как мне кажется, (Собчак – прим. ред.) надо воздержаться от того, чтобы давать рекомендации. По Семейному кодексу несовершеннолетние – это граждане в возрасте до 18 лет. Совершеннолетние девушки и парни принимают самостоятельные решения и вполне могут распорядиться своими возможностями. Мне кажется, что любые указания, ограничения, когда любить, не зависят ни от Собчак, ни от любого депутата Государственной думы. Влюбился, достиг 18-летнего возраста, понимаешь, что ты уже зарабатываешь себе деньги на жизнь – пожалуйста, женись», – заявила Останина в беседе с NEWS.ru.
Депутат добавила, что большинство молодых людей осознают, что содержание семьи требует дополнительных затрат, а для этого необходимо получить образование и устроиться на работу. В связи с этим, вмешательство в жизнь людей и принятие ими решений излишне.

Ранее Собчак в своём шоу, гостем которого стал 19-летний Ваня Дмитриенко, призвала на законодательном уровне запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак. Она объяснила это тем, что до этого возраста они остаются мальчиками и не готовы к серьёзным отношениям.
Анастасия Чинкова

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