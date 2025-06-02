«Влюбился – женись»: в Госдуме ответили на инициативу Собчак запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак

02 июня 2025, 14:07

Депутат Останина призвала Собчак не давать семейных рекомендаций молодым

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

Журналистке Ксении Собчак не следует давать россиянам советы по семейной жизни. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя призыв журналистки запретить жениться мужчинам до 30 лет.





Парламентарий подчеркнула, что совершеннолетние граждане могут самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.





«Как мне кажется, (Собчак – прим. ред.) надо воздержаться от того, чтобы давать рекомендации. По Семейному кодексу несовершеннолетние – это граждане в возрасте до 18 лет. Совершеннолетние девушки и парни принимают самостоятельные решения и вполне могут распорядиться своими возможностями. Мне кажется, что любые указания, ограничения, когда любить, не зависят ни от Собчак, ни от любого депутата Государственной думы. Влюбился, достиг 18-летнего возраста, понимаешь, что ты уже зарабатываешь себе деньги на жизнь – пожалуйста, женись», – заявила Останина в беседе с NEWS.ru.