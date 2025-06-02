«Влюбился – женись»: в Госдуме ответили на инициативу Собчак запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак
Депутат Останина призвала Собчак не давать семейных рекомендаций молодым
Журналистке Ксении Собчак не следует давать россиянам советы по семейной жизни. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя призыв журналистки запретить жениться мужчинам до 30 лет.
Парламентарий подчеркнула, что совершеннолетние граждане могут самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.
«Как мне кажется, (Собчак – прим. ред.) надо воздержаться от того, чтобы давать рекомендации. По Семейному кодексу несовершеннолетние – это граждане в возрасте до 18 лет. Совершеннолетние девушки и парни принимают самостоятельные решения и вполне могут распорядиться своими возможностями. Мне кажется, что любые указания, ограничения, когда любить, не зависят ни от Собчак, ни от любого депутата Государственной думы. Влюбился, достиг 18-летнего возраста, понимаешь, что ты уже зарабатываешь себе деньги на жизнь – пожалуйста, женись», – заявила Останина в беседе с NEWS.ru.Депутат добавила, что большинство молодых людей осознают, что содержание семьи требует дополнительных затрат, а для этого необходимо получить образование и устроиться на работу. В связи с этим, вмешательство в жизнь людей и принятие ими решений излишне.
Ранее Собчак в своём шоу, гостем которого стал 19-летний Ваня Дмитриенко, призвала на законодательном уровне запретить мужчинам до 30 лет вступать в брак. Она объяснила это тем, что до этого возраста они остаются мальчиками и не готовы к серьёзным отношениям.