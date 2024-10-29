«В регионе депрессивная обстановка»: депутат ГД высказался о запрете алкоголя в Вологде

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал частичный запрет алкоголя в Вологде .
Сергей Леонов считает, что ограничения по продаже спиртных напитков вряд ли будет эффективным.
Ранее стало известно, что власти Вологодской области разрешат продавать алкогольную продукцию только в течение двух обеденных часов — с 12 до 14 часов. В случае их одобрения условия вступят в силу с 1 марта 2025 года.
Леонов считает, что чем доступнее для россиян будут другие виды досуга, тем меньше они будут употреблять спиртное.
Сергей Леонов полагает, что идея может распространиться по всей стране.
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Ранее стало известно, что власти Вологодской области разрешат продавать алкогольную продукцию только в течение двух обеденных часов — с 12 до 14 часов. В случае их одобрения условия вступят в силу с 1 марта 2025 года.
«Ситуацию меняет другое — долгая трудоемкая работа. Это и пропаганда здорового образа жизни, и, что самое важное, создание условий для занятия спортом, для досуга для детей, подростков, взрослых. Если была бы у нас в каждом дворе достойная детская площадка, спортивная площадка, воркаут-площадка, чтобы молодежь не слонялась, в том числе и взрослые. Они же не могут себе многие позволить в театр пойти, в кино сходить, они сидят дома на кухне бухают. Вот их времяпрепровождение», — высказался депутат.
Леонов считает, что чем доступнее для россиян будут другие виды досуга, тем меньше они будут употреблять спиртное.
«Если в регионе депрессивная обстановка, работать негде, проблемы с ЖКХ — люди больше будут употреблять алкоголя. Если будет позитивная ситуация — то меньше будут употреблять. Тут огромное количество факторов, которые влияют на ситуацию», — подчеркнул депутат Госдумы.
Сергей Леонов полагает, что идея может распространиться по всей стране.
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Ольга Енгалычева