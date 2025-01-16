Милонов взялся за борьбу с бодипозитивом

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал признать концепцию бодипозитива нежелательной в России идеологией. Соответствующее обращение он направил на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. По его мнению, сторонники бодипозитива доводят себя до ожирения, отказываются от гигиены, получают заболевания и умирают в раннем возрасте.
«Сторонники и участники пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом, пренебрежение к общепринятым представлениям красоты и опрятности. <…> Жертвами этой идеологии становятся в основном молодые девушки и юноши, принимающие эту социальную концепцию в качестве инструкции к действию», — говорится в обращении Милонова, с которым ознакомились RT.Тем временем диетолог и эндокринолог Юлия Атаманова назвала неожиданный фактор набора лишнего веса. В беседе с «Газетой.Ru» врач отметила, что к ожирению может привести недостаток сна или его плохое качество из-за гормональных изменений в организме.
Атаманова подчеркнула, что во избежание этого следует спать 6-8 часов в сутки.
«Кому-то необходимо больше времени, кому-то меньше. Главное — просыпаться в хорошем самочувствии, то есть высыпаться», — добавила она.Читайте также:
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