Терапевт назвала самый эффективный способ борьбы с гриппом

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Самый эффективный способ борьбы с гриппом — это вакцинация, самостоятельное лечение антибиотиками нецелесообразно. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Леонтьева в интервью RuNews24.ru.
По ее словам, неправильный выбор препаратов и дозировок приведет лишь к ухудшению состояния пациента.
Леонтьева также раскритиковала лечение гриппа одними лишь жаропонижающими препаратами, указав, что нужно обращать внимание на все симптомы болезни и консультироваться с врачом.
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«В первую очередь все начинают пить антибиотики, но мало кто знает, что они не действуют на вирусы. Поэтому их применение при гриппе нецелесообразно. Они могут вызвать побочные эффекты и способствовать развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам», — поделилась специалист.
Леонтьева также раскритиковала лечение гриппа одними лишь жаропонижающими препаратами, указав, что нужно обращать внимание на все симптомы болезни и консультироваться с врачом.
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Данил Пономарев