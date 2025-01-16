Врач назвала симптомы зимней хандры

Фото: iStock/Farknot_Architect
Симптомами зимней хандры являются вялость, повышенная сонливость, упадок сил, подавленность и тяга к сладкому. Об этом заявила врач-терапевт «Клиники Фомина» Екатерина Клищенко.
Врач отметила, что для борьбы с этим состоянием нужно соблюдать режим сна, поддерживать физическую активность и сбалансированное питание, принимать витамины и заниматься практиками осознанности.
Тем временем стало известно, что далеко не все россияне считают, что смогли отдохнуть в новогодние праздники. К примеру, почти половина жители Кемерова призналась, что во время каникул пришлось работать, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на исследование SuperJob.
Опасный мукбанг: кому не стоит смотреть видео с поеданием пищи
Мытищинский врач-терапевт Давыдов рассказал, как безопасно окунаться в прорубь на Крещение
Врач из Красногорска Макаров рассказал, как быстрее справиться с простудой
«Чтобы справиться с зимней хандрой, для начала нужно убедиться, что эти симптомы не являются признаком какого-либо заболевания, и в этом поможет терапевт. И только если органическую патологию исключили, а жалобы сохраняются, можно говорить о том, что причиной такого состояния является зимняя хандра», — подчеркнула Клищенко в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем стало известно, что далеко не все россияне считают, что смогли отдохнуть в новогодние праздники. К примеру, почти половина жители Кемерова призналась, что во время каникул пришлось работать, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на исследование SuperJob.
«Гуляли горожане меньше, чем хотели. Каждому четвертому не хватило времени на занятия спортом, каждому третьему — на чтение. Практически каждый второй либо не нашел время на хобби, либо посчитал, что занимался этим меньше, чем следовало бы», — приводит издание сообщение аналитиков.Читайте также:
Опасный мукбанг: кому не стоит смотреть видео с поеданием пищи
Мытищинский врач-терапевт Давыдов рассказал, как безопасно окунаться в прорубь на Крещение
Врач из Красногорска Макаров рассказал, как быстрее справиться с простудой
Данил Пономарев