Милонов заявил, что нудисты опасны для общества: «Это тяжелый диагноз»
Милонов призвал лечить нудистов у психиатров
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал нудистов безумцами с тяжелыми психиатрическими диагнозами. Его слова приводит телеграм-канал «Mash на Мойке».
Парламентарий подчеркнул, что ни один нормальный человек не должен видеть обнаженные тела мужчин и женщин в общественных местах. По его словам, даже первые люди, — Адам и Ева — согласно Библии, устыдились своей наготы и прикрылись листьями.
«Заниматься пляжным волейболом или купаться – это хобби. Быть нудистом – это не хобби. Быть нудистом – это тяжелый диагноз. <…> Почему мы, обычные люди, должны видеть этих извращенцев? Любой нормальный человек голым ходить не будет», — подчеркнул депутат.Она считает, что нудисты опасны для общества, а их поведение граничит с извращением. Милонов предложил передавать любителей публичной наготы специалистам.