28 мая 2026, 15:22

Милонов вновь назвал Орбакайте предательницей и допустил ее связь с масонами

Певица Кристина Орбакайте может быть связана с масонским движением. Такое предположение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.





По его словам, которые приводит Общественная Служба Новостей, артистка всегда была частью теневой элиты. Политик выразил уверенность, что «все звезды занимаются мракобесием», и Орбакайте — не исключение.

«Сначала она отказалась от России, а потом ее кинули ее же покровители на Западе, теперь она между двух огней и не знает, что ей делать. Так всегда бывает с предателями своей страны», — сказал Милонов.