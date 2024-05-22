Милонов заявил, что продавцы на маркетплейсах пропагандируют сатанизм

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российские маркетплейсы пропагандируют идеологию сатанизма. Об этом он сообщил в беседе с «Абзацем».
По его словам, в интернет-магазинах свободно продаются предметы культа незарегистрированной религиозной организации. В частности, речь идёт о сатанинских иконах. И, несмотря на то, что законодательстве отсутствует понятие «сатанизм», наказать продавцов необходимо.
Для этого Милонов предложил направить в правоохранительные органы заявление о продаже атрибутики религиозного назначения. После чего продавцов привлекут к ответственности, выписав им штраф в размере от 100 тысяч до одного миллиона рублей.
Также депутат предложил изъять всю запрещённую продукцию и сжечь её.
Ранее депутат Госдумы Анна Кузнецова также обратила внимание на то, что на маркетплейсах продаются сатанинские предметы. Она обратилась в прокуратуру с просьбой убрать карточки товаров с сайтов и остановить продажу.
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Для этого Милонов предложил направить в правоохранительные органы заявление о продаже атрибутики религиозного назначения. После чего продавцов привлекут к ответственности, выписав им штраф в размере от 100 тысяч до одного миллиона рублей.
Также депутат предложил изъять всю запрещённую продукцию и сжечь её.
Ранее депутат Госдумы Анна Кузнецова также обратила внимание на то, что на маркетплейсах продаются сатанинские предметы. Она обратилась в прокуратуру с просьбой убрать карточки товаров с сайтов и остановить продажу.
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Анастасия Чинкова