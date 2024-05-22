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Милонов заявил, что продавцы на маркетплейсах пропагандируют сатанизм

Милонов предложил штрафовать продавцов сатанинской артибутики на маркетплейсах
22 мая 2024, 17:29
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российские маркетплейсы пропагандируют идеологию сатанизма. Об этом он сообщил в беседе с «Абзацем».
По его словам, в интернет-магазинах свободно продаются предметы культа незарегистрированной религиозной организации. В частности, речь идёт о сатанинских иконах. И, несмотря на то, что законодательстве отсутствует понятие «сатанизм», наказать продавцов необходимо.

Для этого Милонов предложил направить в правоохранительные органы заявление о продаже атрибутики религиозного назначения. После чего продавцов привлекут к ответственности, выписав им штраф в размере от 100 тысяч до одного миллиона рублей.



Также депутат предложил изъять всю запрещённую продукцию и сжечь её.

Ранее депутат Госдумы Анна Кузнецова также обратила внимание на то, что на маркетплейсах продаются сатанинские предметы. Она обратилась в прокуратуру с просьбой убрать карточки товаров с сайтов и остановить продажу.

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#виталий милонов
#штрафы
Перечислены самые нелюбимые для страховщиков автомобили
Inssmart: Mercedes e-class 2018 и Toyota Land Cruiser 300 самые сложные авто
22 мая 2024, 18:39

Фото: iStock/Fahroni

Исследование онлайн-сервиса страхования Inssmart показало, что наиболее сложными для покупки полиса автокаско в 2024 году в России и нелюбимыми для российских страховщиков стали Mercedes e-class 2018, Toyota Land Cruiser 300, а также BMW Х5.
Кроме этих автомобилей в этом рейтинге расположились Mercedes e-class 2019, Mercedes GLC, Lexus RX, Geely Monjaro, Hyundai Solaris.

«Понять страховые компании, которые защищают автомобили от ДТП и угона, можно. Нет смысла брать на себя лишние риски, за которые точно придётся заплатить с вероятностью в 100%. Если предложить клиентам реальную стоимость риска, цена страхования улетит в космос. Но иногда проблема кроется не в автомобиле, а в самом страхователе и предназначении транспорта», — объяснил в беседе с «Известями» генеральный директор Inssmart Артур Коломиец.

А член Общественной палаты и заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов позитивно отнёсся к намерениям властей Карелии развивать в регионе инфраструктуру электромобилей и объяснил её перспективность.

«Жители Карелии могут самостоятельно заряжать электромобили на своем участке. Сейчас много гибридных авто. Даже в электрических автомобилях зачастую имеется двигатель, который работает, как зарядка. Наверняка строительные работы будут выполнять местные компании. В Карелии вовремя взялись за освоение перспективной программы. Это инвестиции в регион», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Холодов.

Ранее пресс-служба ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объявляла о публикации перечня автомобилей, предназначенных для учета утилизационного сбора, включая информацию о нижней границе их средней стоимости.

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#регион
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АСИ включило Подмосковье в число лидеров рейтинга качества жизни
22 мая 2024, 18:12

Фото: Фотобанк МО

Московская область вошла в число лидеров рейтинга качества жизни населения, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив. Возглавили список по итогам 2023 года Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила результаты рейтинга на заседании наблюдательного совета агентства, которое прошло под председательством президента России Владимира Путина.

В первую десятку вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, Татарстан, Московская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Нижегородская области.

Как отметила Чупшева, Московская, Сахалинская и Нижегородская области в этом году попали в топ-10. По её словам, по результатам прошлого года свои результаты улучшили сразу 48 регионов. По итогам 2022 года Подмосковье занимало в рейтинге 11-е место.
Фото: пресс-служба АСИ

В 2020 году Владимир Путин одобрил инициативу АСИ о разработке нового рейтинга регионов по созданию качественной среды для жизни россиян. Рейтинг оценки работы региональных органов исполнительной власти разработан для оценки общей удовлетворённости людей социальной сферой и местом, где они проживают.

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#рейтинг
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#аси
#подмосковье
#московская область
#владимир посаженников
#президент
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США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками и казнями без суда
NYT: США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками
22 мая 2024, 18:08

Фото: iStock/Belyay

США поддерживали в Афганистане местного военного, который много лет занимался пытками и казнил людей без суда, убив сотни афганцев. Такие данные приводит газета The New York Times после проведенного собственного расследования.
«Абдул Разик руководил важнейшим районом боевых действий в провинции Кандагар, когда США имели на земле больше войск, чем в любой другой период войны в Афганистане. Благодаря поддержке США он дослужился до звания генерал-лейтенанта», — говорится в статье.

Также автор отмечает, что генералы США постоянно ездили к нему, хвалили его мужество, а также положительно оценивали его «свирепые боевые действия» и преданность, которой он смог добиться от своих людей, оплачиваемых Америкой. При этом мирные афганцы называли Разика «Американским монстром».

Издание подчеркнуло, что Разик на протяжении многих лет занимался пытками и практиковал казни. Он также причастен к исчезновениям людей за 20 лет присутствия США в Афганистане. Таким образом, NYT делает вывод, что всё это объясняет проигрыш Штатов в войне.

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#сша
#россия
#афганистан
#нато
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Россиянам рассказали, как выбрать качественную клубнику
Глава Ягодного союза Козий советовала обращать внимание на вид и запах клубники
22 мая 2024, 17:59

Фото: iStock/KuzovlevA

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий заявила, что при выборе клубники стоит обращать внимание на внешний вид и запах ягоды.
«Показатель свежести – это зелёная корона на кончике ягоды. Дело в том, что чашелистик вянет в первую очередь. Если он зелёный и крепкий – ягода была собрана недавно. Если он пожух, повял, стал буроватым, а то и коричневым, значит, товар долго где-то хранили либо везли. Такая ягода уже не самая свежая и, скорее всего, была собрана неспелой», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Козий.

До этого россиянам рассказали, как правильно сажать малину. Как пишет Общественная Служба Новостей, при посадке кустов ягоды следует обрезать повреждённые корни и удалить листья, поместить саженцы в ямы, расправив корни и засыпав их плодородной почвой, а после полить.

Ранее сообщалось, что сезон торговли клубникой в Подмосковье начался с 1 апреля.

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#ягоды
#товар
#саженцы
#рекомендации
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Юные футболисты из Егорьевска выиграли Всероссийские соревнования в Сочи
22 мая 2024, 17:54

Фото: Istockphoto / PeopleImages

Команда «Спарта» из подмосковного Егорьевска заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя». Победители отправятся в летний лагерь академии ФК «Динамо» в Сочи, где 11 дней будут тренироваться по методике легендарного российского клуба, сообщили организаторы соревнований.
В финале ежегодного турнира, сыграли более 160 юных спортсменов со всей России. Финал проходил в Сочи на футбольном поле центра Сириус.

Егорьевская «Спарта» не потерпела ни одного поражения в старшей возрастной категории, а в финале разгромила магаданский «Зелёный остров» со счётом 3:0. Титул лучшего тренера получил руководитель «Спарты» Иван Маслов.

Участники турнира побывали на матче Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Краснодаром» на олимпийском стадионе «Фишт», покатались на аттракционе в «Сочи-Парке».

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся с 2005 года. За 19 лет в соревнованиях поучаствовали более 40 тысяч ребят из 140 городов России.

Чемпионат помогает детям путешествовать по стране, совершенствовать физические навыки, находить друзей, призвание, а главное – семью. Зачастую родители решали усыновить ребёнка или подростка после их участия в турнире. Новый дом так нашли уже более 900 ребят.

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#егорьевск
#московская область
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Опубликован Топ-20 российских регионов по качеству жизни
Москва заняла первое место в рейтинге по качеству жизни в РФ
22 мая 2024, 17:46

Фото: iStock/yulenochekk

Агентство стратегических инициатив опубликовало Топ-20 российских регионов по качеству жизни.
Первую строчку в рейтинге занимает Москва. За ней следует Санкт-Петербург, а почётное третье место досталось Тюменской области.

В десятку также вошли: Ханты-Мансийский АО - Югра, Республика Татарстан, Московская область, Тульская область, Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская и Нижегородская области.

Уточняется, что по итогам 2023 года свои показатели улучшили 48 российских регионов.

«Анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы – потенциальные носители лучших практик для тиражирования по всей стране», — заключили в АСИ.

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#московская область
#аси
#тульская область
#регионы
#татарстан
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Инфаркт и инсульт: врач назвал смертельную дозу энергетиков
Врач Григорян: 4 банки энергетиков могут нанести невосполнимый урон организму
22 мая 2024, 17:45

Фото: iStock/Arsenii Palivoda

Энергетические напитки следует употреблять только в умеренных дозах — не чаще одной банки в неделю. В противном случае человек может нанести организму невосполнимый урон.
Об этом в эфире «Радио 1» заявил эндоваскулярный хирург, детский хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорян.

Как рассказал врач, энергетические напитки действительно вызывают чувство привыкания из-за содержащихся в них компонентах. Речь идёт о кофеине, таурине и гуаране.

При частом употреблении напиток может вызвать проблемы с сердцем. Человек может получить инсульт, инфаркт, а также желудочные осложнения, которые приводят к фибрилляции и даже остановке сердца.

В особой группе риске находятся люди, которые уже страдают сердечными заболеваниями. Особенно молодая часть населения, подчеркнул он. Им противопоказаны энергетики, потому что из-за них легко получить тромбозы.

В качестве здоровой альтернативы энергетикам врач предложил рациональное употребление кофе. В случае, если человеку не хватает бодрости, достаточно открыть окно или прогуляться.

На вопрос, каким количеством энергетических напитков возможно нанести невосполнимый вред организму, Григорян ответил:

«Достаточно выпить 3-4 банки в течение двух-трёх часов. Ещё хуже, если энергетики будут сочетаться с алкоголем или кофе».

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#врач
#мнение
#здоровье
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В Московской области отремонтируют порядка 40 дорог к туристическим местам
22 мая 2024, 17:35

Фото: пресс-служба МТДИ Московской области

Больше 40 дорог к туристическим местам Подмосковья отремонтируют в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Комфортный подъезд к достопримечательностям и туристическим местам обеспечим в 20 городских округах Подмосковья, общая протяжённость ремонта составит более 120 км. В настоящее время дорожники продолжают ремонт региональных дорог по нацпроекту, что позволит и местным жителям, и туристам комфортно добираться до популярных общественных пространств – музеев, церквей, монастырей и соборов, усадеб», – поделился зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ремонтные работы проведут в городских округах Руза, Истра, Раменское, Зарайск, Сергие Посад и Пушкино.

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#дороги
#ремонт
#пушкино
#алексей гержик
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Экс-мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО
Бывшему мэру Ярославля, осужденному за коррупцию, Урлашову отказано в УДО
22 мая 2024, 16:56

Фото: istockphoto.com/AMilkin

Бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову отказано в условно — досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс — служба Московского районного суда Твери.
«Рассмотрели, отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении», — сообщили в суде.

Урлашов обвиняется в получении крупной взятки. Следствие считает, что он со своими пособниками в период с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали у директора коммерческой организации 18 миллионов рублей.

За эту сумму они пообещали фирме участие в реализации проекта муниципального масштаба. В августе 2016 года Урлашов получил 12,5 лет колонии строгого режима. Шесть лет спустя его этапировали в СИЗО — 1 в Твери.

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#коррупция
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