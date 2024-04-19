Милонов заявил о необходимости дополнительно обучать боевых батюшек

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о важности и необходимости дополнительной подготовки для боевых священнослужителей.
«Я хорошо знаком с главным священником СВО отцом Димитрием, мы часто вместе работаем с бойцами в зоне боевых действий. Он и его соратники по служению Церкви духовно окормляют наших солдат, и такая поддержка важна для них ничуть не меньше, чем любая другая. Именно здесь человеку необходима не просто психологическая, а именно духовная помощь», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.Он добавил, что отец Димитрий, например, написал несколько хороших трудов о работе в зоне боевых действий.
Ранее Виталий Милонов предложил для снижения количества разводов обязать мужчин платить большие суммы алиментов, а женщин — посещать психолога или священника.
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Мелисса Тимофеева