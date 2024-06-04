Милонов заявил о необходимости новых льгот для многодетных в отпуске

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о введении новых льготных тарифов для многодетных семей в период отпусков.
«Прошу оценить возможность внедрения новых льготных тарифов для многодетных пассажиров в период отпусков и летнего отдыха, а также возможность внедрения принципа бесплатного багажа для детей раннего и дошкольного возраста — подгузники, смеси, смена одежды и прочее для таких пассажиров не опция, а жизненная необходимость», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра транспорта России Романа Старовойта.
В то же время депутаты от ЛДПР подготовили и внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате на детей до 16 лет с гражданством РФ к Международному дню защиты детей.
«Законопроектом предлагается предоставлять родителям детей в возрасте до 16 лет ежегодно выплату к Международному дню защиты детей за счет средств федерального бюджета. Выплату предлагается осуществлять ежегодно с 2025 года», – приводит АГН «Москва» текст пояснительной записки.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой сделать бесплатным посещение дошкольных учреждений для детей из многодетных семей.
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