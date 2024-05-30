Путин назвал многодетные семьи гордостью России

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Многодетные семьи являются предметом гордости для России, поскольку в них дети воспитываются в атмосфере любви, отметил президент Владимир Путин.
«Сегодня я рад приветствовать родителей, удостоенных ордена "Родительская слава", а также матерей, получивших недавно восстановленное звание "Мать-героиня". Такие семьи, как ваши, без сомнения, являются гордостью нашей страны», — цитирует Путина РИА Новости.Международный день защиты детей, отмечаемый ежегодно 1 июня, был учрежден в Париже на конгрессе Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые этот день отмечался в 1950 году.
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