Милонов заявил о необходимости поступить с убийцей Старовойтовой по закону

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Депутат Виталий Милонов заявил, что с Виталием Акишиным, осужденным за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой, который ранее попросил об условно-досрочном освобождении, нужно поступать по закону несмотря на эмоции.
«Я отношусь к этому человеку как к террористу. Лица, которые привлечены по статье терроризм, не приветствуются, например, в зоне СВО. Верить такому человеку очень сложно. Но эмоции — это одно, а мы всё-таки выступаем за то, чтобы закон торжествовал. Как по закону положено, так и должно быть. Мои негативные к нему эмоции не должны каким-то образом влиять на решение. Пусть с ним поступят по закону», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Милонов.
Виталий Милонов в 1997-1998 годах был общественным помощником депутата Галины Старовойтовой, которую застрелили в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге в ночь на 21 ноября 1998 года.
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