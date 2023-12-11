Саратовский суд засекретил имена фигурантов дела о пытках в тюремной больнице

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Саратовский областной суд засекретил имена подозреваемых по делу о пытках в ОТБ-1 управления ФСИН России по Саратовской области. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на изменения в карточке дела на сайте ФСИН. До этого стало известно, что процесс пройдет в закрытом формате.
Ранее сообщалось, что бывший начальник ОТБ-1 и глава отдела безопасности создали группировку, чтобы запугивать заключенных и вымогать у них деньги. Шестеро участников ОПГ работали санитарами в ОТБ-1, и м помогали некоторые осужденные.
Каждый из подсудимых обвиняется в совершении как минимум девяти групповых изнасилований (п. «а» ч. 2 ст. 132), у четверых из них количество преступлений с совершенным насилием достигает до 19, у одного до 20. Двое обвиняются в групповом вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163), пятерым фигурантам вменяют по 2 таких эпизода.
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