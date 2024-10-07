Милонов заявил о необходимости строже наказывать экстрасенсов и гадалок

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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что так называемых гадалок и экстрасенсов надо наказывать строже.
Он пояснил, что УК РФ не может дать всей полноты наказаний данному виду преступлений.
А врач-эпидемиолог, депутат Государственной думы VII созыва Геннадий Онищенко объяснил необходимость запрета на продажу табачных и никотинсодержащих изделий для людей, родившихся после 2009 года, включая вейпы, сигареты и электронки.
Ранее сообщалось, что в Госдуме занимаются разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивной идеологии, к которой также относится квадроберство.
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«Очень много людей лежит на кладбищах, решивших лечить рак волшебством, а не операцией. Поэтому каждая ведьма должна отправляться в острог на дополнительные 5-6 лет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
А врач-эпидемиолог, депутат Государственной думы VII созыва Геннадий Онищенко объяснил необходимость запрета на продажу табачных и никотинсодержащих изделий для людей, родившихся после 2009 года, включая вейпы, сигареты и электронки.
«В начале этого века ВОЗ была принята конвенция по борьбе с табаком. Мы доказывали целесообразность закона. В итоге Россия одна из последних приняла закон о борьбе с табаком. Он получился самым хорошим. Чем всемирная «мафия» нам ответила? Электронными сигаретами и вейпами. Медики получили от вейпов ещё одно заболевание. Это называется инфекционной пневмонией. На вейпы смотрят и думают: ну это же вроде не сигареты. Но нам удалось приравнять их к сигаретам. Любой запрет он хорош, он работает на здоровье людей», — отметил в беседе с RuNews24.ru Онищенко.
Ранее сообщалось, что в Госдуме занимаются разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивной идеологии, к которой также относится квадроберство.
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Мелисса Тимофеева