В Госдуме объяснили запрет пропаганды чайлдфри

Фото: iStock/Oleg Elkov
Законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри является частью стратегии национальной безопасности, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова в эфире телеканала «Россия 24». По ее словам, данная инициатива отражает современную российскую политику в сфере семьи и ценностей.
«Она (идея о запрете пропаганды чайлдфри — прим.ред.) такая конкретная, очень однонаправленная, но, на самом деле, это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики, сегодняшней ценностной нашей политики. И я бы сказала, что это один из элементов реализации стратегии национальной безопасности, которая сегодня утверждена указом президента, которая является таким основополагающим документом», — пояснила она.Кузнецова также добавила, что Россия сегодня борется за свой суверенитет не только на полях СВО, но и на фронтах демографии, нравственности и ценностей. По ее словам, хоть и предложение о запрете пропаганды чайлдфри кажется слишком «узким», оно будет использоваться как «оружие» в борьбе за ценности и демографию.
Читайте также:
В Госдуме озвучили идею ввести в России налог на бездетность
Депутат Колунов объяснил необходимость ответственности для родителей квадроберов
Володин назвал рожденными в пробирке депутатов-противников запрета чайлдфри
Данил Пономарев