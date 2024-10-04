«Признание экстремистским»: Депутат Колунов про запрет квадробинга в России

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Депутат Государственной Думы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка с предложением ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание.
Он отметил, что существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России.
В беседе с «Радио 1» Депутат Государственной Думы Сергей Колунов сообщил, что вопрос установления и серьезности мер ответственности прорабатывается комплексно.
Он подчеркнул, что инициирование запрета на это явление приравнивается к тому, чтобы сделать движение экстремистским.
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В беседе с «Радио 1» Депутат Государственной Думы Сергей Колунов сообщил, что вопрос установления и серьезности мер ответственности прорабатывается комплексно.
«Мы подходим к вопросу комплексно, учитывая мнение органов опеки, учитывая мнение общественности. Пока точного ответа на этот вопрос нет, однако, уверяю, ответственность будет соразмерной», — сказал депутат.
Он подчеркнул, что инициирование запрета на это явление приравнивается к тому, чтобы сделать движение экстремистским.
«Фактически запрет движения, который я инициировал вчера, и есть признание движения экстремистским со всеми вытекающими последствиями. Я получил обратную связь от многих коллег по Думе, у многих свое мнение, однако большинство солидарно со мной и с тем, что эту заразу пора запрещать. Будем думать над полноценным законопроектом», — поделился собеседник.
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Анастасия Бондарева