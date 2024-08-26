Милонов заявил о необходимости ужесточения продажи БАДов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить свободную продажу биологически активных добавок (БАД) в России.
Он объяснил это тем, что нередки случаи вредного влияния таких препаратов на организм человека.
Тем временем пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что в регионе уже началась кампания по вакцинации против гриппа.
Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявлял, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.
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«Так, виртуальная торговля такими препаратами должна осуществляться не на площадках маркетплейсов, а исключительно на специализированных медицинских сайтах при жёсткой верификации личности и возраста», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Тем временем пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что в регионе уже началась кампания по вакцинации против гриппа.
«В осенний период наблюдается подъём простудных и вирусных заболеваний, поэтому важно защитить себя и близких. Для того, чтобы иммунитет успел сформироваться, важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас. В этом году планируется привить порядка 4,5 млн жителей региона, в том числе миллион детей», – приводит АГН «Москва» слова министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка.
Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявлял, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.
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Мелисса Тимофеева