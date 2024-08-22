Доктор Мясников: Некоторые БАДы могут нести смертельную опасность

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Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.
«У меня был случай, когда я выписал БАД, но пациент потом сказал, что с ним происходит что-то странное, я отправил их на исследование, и там обнаружили эфедру. К сожалению, это факт», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Он отметил, что хотя за рынком производства БАДов сложно следить, государственные службы всё же контролируют это. Специалист добавил, что среди таких средств имеются и действительно эффективные.
А врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рекомендовал перед приёмом БАДов обязательно проконсультироваться со специалистом.
«Назначая себе какие-то БАДы, люди рискуют, они не знают, что они принимают и насколько это им поможет. Этот вопрос непростой, так как навредить можно просто из-за того, что есть определённая непереносимость. Лучше с врачом проконсультироваться, потому что есть препараты, которые могут оказаться несовместимы», — пояснил в беседе с RT Кондрахин.
Ранее сообщалось, что Роскачество нашло на маркетплейсах более 400 БАД с запрещёнными веществами, включая листья коки, включенные в перечень наркотических средств.
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Мелисса Тимофеева