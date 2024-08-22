На российский маркетплейсах обнаружили свыше 400 запрещенных БАД

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Роскачество нашло на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами, включая листья коки, включенные в перечень наркотических средств. Также среди них были рецептурные лекарства, сообщили в РИА Новости.
«В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров с запрещенными веществами: ашваганда, якорцы стелющиеся, эфедра, кава-кава, листья коки. За продажу этих веществ предусмотрена уголовная ответственность.Также Роскачество выявило другие нарушения, например, более 60 тысяч БАД продавались без свидетельства о государственной регистрации, что является одним из самых распространенных нарушений», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, на маркетплейсах продаются БАД с превышением порогов биологически активных веществ, а также лекарственные средства в разделах, не связанных с медициной.
Роскачество направило информацию о нарушениях маркетплейсам. После проверки карточки товаров на Ozon и «Яндекс.Маркете» были заблокированы.
Стоит отметить, что 46% россиян покупали БАДы, при этом 26% покупают их в аптеках, 13% — на маркетплейсах.
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