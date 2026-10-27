Вдова Миши Маваши собирает деньги на похороны рэпера
Вдова Миши Маваши объявила сбор средств на его похороны
Вдова рэпера Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) Екатерина открыла сбор средств на его похороны. Об этом она сообщила 27 октября в своем блоге.
По словам девушки, решение о поддержке каждый подписчик принимает самостоятельно. Она уточнила, что принимать деньги на свою карту или на счет супруга нельзя — в этом случае их заблокируют. Екатерина также рассказала, что тяжело переживает утрату: за десять дней до трагедии они поженились.
«Ищем выходы. Поддерживать или нет — решать вам», — написала она.Точная дата похорон пока неизвестна. Мама, брат и другие близкие рэпера находятся в пути — вопрос будет обсуждаться после того, как семья соберется вместе. Миши Маваши не стало 25 октября в возрасте 41 года. Причиной смерти стал несчастный случай, однако обстоятельства не раскрываются. В тот же день Следственный комитет начал проверку по факту смерти рэпера.