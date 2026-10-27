Вдова Миши Маваши собирает деньги на похороны рэпера

27 октября 2026, 22:35

Вдова Миши Маваши объявила сбор средств на его похороны

Фото: istockphoto/Jack Holliday

Вдова рэпера Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) Екатерина открыла сбор средств на его похороны. Об этом она сообщила 27 октября в своем блоге.





По словам девушки, решение о поддержке каждый подписчик принимает самостоятельно. Она уточнила, что принимать деньги на свою карту или на счет супруга нельзя — в этом случае их заблокируют. Екатерина также рассказала, что тяжело переживает утрату: за десять дней до трагедии они поженились.





«Ищем выходы. Поддерживать или нет — решать вам», — написала она.