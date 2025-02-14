Милонова возмутили скидки на «срамные товары» в День святого Валентина

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут законопроект, предлагающий материальные выплаты супружеским парам, прожившим в официальном браке не менее 30 лет. Об этом информирует РИА Новости.