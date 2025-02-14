Милонова возмутили скидки на «срамные товары» в День святого Валентина

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Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил мнение, что День святого Валентина стал символом регресса духовных ценностей в сторону «пошлости и меркантильности». Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что скидки на «срамные товары» и стимулирующие препараты олицетворяют коммерциализацию этого праздника.
Милонов подчеркнул, что в России существует потребность в создании органа, который мог бы выполнять функции «полиции нравов». По его словам, такой орган должен следить за соблюдением норм и правил, защищающих традиционные ценности от коммерческих поползновений.
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Милонов подчеркнул, что в России существует потребность в создании органа, который мог бы выполнять функции «полиции нравов». По его словам, такой орган должен следить за соблюдением норм и правил, защищающих традиционные ценности от коммерческих поползновений.
«Все эти скидки на срамные товары, предметы нижнего белья и подманивающие капли стали символом этого праздника. Это свидетельствует о регрессе христианских ценностей в современной Западной Европе», — добавил депутат.
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Дарья Осипова