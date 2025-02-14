«Звенящая пошлость»: Милонов взялся за секс-шопы

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не отмечать в России День святого Валентина, а вместо этого закрыть все секс-шопы в стране и сжечь их продукцию. По его словам, заменять праздник российским аналогом так же не стоит, так как это будет сравнимо с лечением наркомана с помощью других наркотиков.
«Это такая звенящая пошлость. <…> Это день не любви, а день какой-то продажи, когда злобские коммерсанты пытаются втюхать вам свои товары втридорога под видом распродажи. <…> Предлагаю в этот день закрыть все секс-шопы в стране. Их продукцию свезти в большую яму и поджечь. Будет праздник весны. Можно водить хороводы», — возмутился депутат в разговоре с «Газетой.Ru».При этом в беседе с RT Милонов заявил, что праздновать День святого Валентина — то же самое, что отмечать «заражение духовным венерическим заболеванием». Парламентарий считает, что 14 февраля — это диверсия либералов.
«Зачем нам это пластиковое недоразумение? Что несет этот «праздник» нашей стране? Считаю, что привнесение «Дня святого Валентина» — это успешная духовная диверсия против России, которую совершили либералы в 1990-е годы», — посетовал Милонов.Читайте также:
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