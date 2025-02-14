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«Звенящая пошлость»: Милонов взялся за секс-шопы

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не отмечать в России День святого Валентина, а вместо этого закрыть все секс-шопы в стране и сжечь их продукцию. По его словам, заменять праздник российским аналогом так же не стоит, так как это будет сравнимо с лечением наркомана с помощью других наркотиков.
«Это такая звенящая пошлость. <…> Это день не любви, а день какой-то продажи, когда злобские коммерсанты пытаются втюхать вам свои товары втридорога под видом распродажи. <…> Предлагаю в этот день закрыть все секс-шопы в стране. Их продукцию свезти в большую яму и поджечь. Будет праздник весны. Можно водить хороводы», — возмутился депутат в разговоре с «Газетой.Ru».
При этом в беседе с RT Милонов заявил, что праздновать День святого Валентина — то же самое, что отмечать «заражение духовным венерическим заболеванием». Парламентарий считает, что 14 февраля — это диверсия либералов.


«Зачем нам это пластиковое недоразумение? Что несет этот «праздник» нашей стране? Считаю, что привнесение «Дня святого Валентина» — это успешная духовная диверсия против России, которую совершили либералы в 1990-е годы», — посетовал Милонов.
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#рф
#диверсия
Названа средняя зарплата врачей в Татарстане
Средняя зарплата врача в Татарстане достигла 127 тысяч рублей
14 февраля 2025, 20:45

Фото: istockphoto/demaerre

Средняя зарплата врача в Татарстане в 2024 году достигла 127 тысяч рублей, а среднего медперсонала — 63 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник отдела анализа по средствам бюджетных средств Минздрава РТ Гузель Хайбуллина, передает «Татар-информ».
По ее словам, при подсчете средней заработной платы не учитывались доходы руководства, но принимались во внимание всевозможные дежурства и доплаты.
«Указом Президента Российской Федерации о реализации государственной и социальной политики было предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского персонала до ста процентов, врачей до 200 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе», – отметила Хайбуллина.
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Почти 40% россиян задумываются о детях при покупке квартиры
14 февраля 2025, 20:38

Фото: iStock/Harbucks

Почти 40% россиян, которые состоят в браке или отношениях, задумываются о детях при покупке квартиры. Таковы данные опроса девелопера «Сияние». Также отмечается, что 57% опрошенных заявили, что состоят в браке, а 28% — в отношениях.
«Только 3,7% участников на вопрос, «предусматриваете ли вы площадь для расширения семьи?», ответили, что приобретают квартиру на двоих. При этом 33,5% опрошенных при выборе жилья «исходят из материальных возможностей», а 25,9% покупают новую жилплощадь уже для семьи с детьми», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса.
Вместе с тем исследование компании «Метриум» пришло к выводам, что число сделок с готовым жильем в Москве выросло на 27% в сравнении с январем прошлого года, а количество покупок строящегося жилья увеличилось на 13%. Как сообщают «Известия», изучившие итоги анализа, число соглашений с привлечением ипотеки снизилось с 7,9 тысяч в 2024-м до 7,7 тысяч в 2025-м.
«Спрос на новостройки в Москве в условиях дорогой ипотеки поддерживает рассрочка. Доля сделок по рассрочке выросла до 20–45% в зависимости от конкретного проекта в общем объеме продаж. Иногда застройщики готовы предлагать рассрочку до конца строительства. Иными словами, в целом застройщики фактически заменяют банки в качестве кредиторов», — приводят в издании слова эксперта.
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В Москве обещают необычайно теплый март
Наступающий март в Москве ожидается необычайно теплым
14 февраля 2025, 20:30

Фото: iStock/yulenochekk

Наступающий в России март будет необычайно теплым, цветение растений начнется куда раньше обычного. К соответствующим выводам пришли метеорологи сервиса «Яндекс Погода». Больше всего, как отмечается, потепление будет ощущаться в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре.
«Метеорологи уточнили, что в столице и Подмосковье весеннее превышение тепловой нормы будет одним из самых высоких в стране — до 1,7 градуса, а в марте оно достигнет 2,1. Кроме того, среди мегаполисов наиболее сильные сезонные отклонения ожидаются в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре — от 1,5 до 1,8 градуса», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
В то же время синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде ближайших дней. В беседе с RT метеоролог пояснил, что в выходные днем в Подмосковье ожидается от -7 до -10 градусов, а в Москве — от -5 до -8.
«В столичном регионе ожидается преобладание облачной погоды с несущественными прояснениями. Снег будет совсем небольшой, а атмосферное давление составит порядка 744 мм рт. ст.», — отмечает издание.
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В Тюмени призвали к вовлечению жителей в обсуждение актуальных вопросов города
14 февраля 2025, 20:21

Фото: iStock/Boyloso

Глава Тюмени Максим Афанасьев призвал к вовлечению жителей в решение актуальных вопросов, которые ставят перед собой муниципалитеты. В качестве эффективной площадки для обсуждения задач он отметил форумы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Как сообщает RuNews24.ru, проекты, помогающие получать обратную связь от жителей, команда администрации Тюмени выдвинула на премию «Служение».
«За десять лет в Тюмени выработали практику получения обратной связи от жителей через сайт «Тюмень — наш дом». На сайте «Я решаю!» ежегодно проводятся более 200 опросов. Из соцсетей приходят около 9 тысяч обращений. Все это помогает принимать обоснованные решения в сфере благоустройства и спорта. Эти практики выдвинули на премию «Служение», — говорится в материале.
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Психолог раскрыла, от чего страдают красивые женщины
Психолог Булгакова считает, что красивым россиянкам труднее выйти замуж
14 февраля 2025, 20:14

Фото: iStock/JNemchinova

Из-за смены социальных норм и роста уровня жизни в РФ красивым россиянкам стало труднее выходить замуж. Об этом заявил доцент кафедры психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с NEWS.ru.
По ее мнению, сейчас женщины способны хорошо зарабатывать, обеспечивать себя самостоятельно, из-за чего необходимость брака снижается.
«Жизнь стала более удобной, брак больше не является обязательным ее этапом. Многие люди предпочитают строить карьеру, путешествовать и наслаждаться личной свободой, прежде чем принимать на себя семейные обязательства. Изменение стандартов привлекательности, статусности позволяет женщинам чувствовать себя уверенно и независимо от наличия пары», — полагает эксперт.
Психолог добавила, что на ситуацию существенно влияют средства массовой информации, где с одной стороны много говорится об ориентации на семейные ценности, а с другой — о домашнем насилии, судебных исках между супругами и разрыве отношений.

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