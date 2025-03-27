«Неадекватные запросы»: Милонов возмутился заявлением Марии Погребняк о зарплатах домохозяйкам

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Депутат Виталий Милонов назвал экс-супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию «неадекватной девушкой с ненормальными запросами» после ее заявления о том, что мужчины должны платить зарплату своим женам-домохозяйкам. Его слова приводит Starhit.
«Ни в коем случае не хочу оскорбить наших женщин сравнением их с Марией Погребняк. У нее единственная профессия, если я правильно помню, это быть женой футболиста. Удивлен выбором некоторых российских спортсменов, которые женятся на "неадекватных девушках" с ненормальными запросами», — заявил депутат.
Напомним, Погребняк заявила, что мужчины должны платить своим женам-домохозяйкам зарплату. По ее словам, достойным размер оплаты такого труда должен составлять не менее 250 тысяч рублей в месяц. Из них 150-200 тысяч рублей — на няню для детей и 50 тысяч — на уборщицу. Женщина пояснила, что труд домохозяйки не оценивается мужчинами должным образом.
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