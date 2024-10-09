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«Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории

Вильфанд: «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории
09 октября 2024, 13:50
Фото: iStock/SingerGM

Фото: iStock/SingerGM

Надвигающийся на США циклон «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Он убеждён, что это будет самый разрушительный тропический циклон, который фиксировался с начала наблюдений. Вильфанд даже уверен, что мощность «Милтона» превысит ураган «Катарина», обрушившийся на США в 2005 году и ставший самым разрушительным в истории.

При этом Вильфанд подчеркнул, что это лишь прогнозируемые сведения. Точная оценка мощности урагана будет дана после, исходя из нанесённых им разрушений и зафиксированной скорости.



По последним данным, в среду «Милтон» усилился до максимальной, пятой, категории по шкале Саффира-Симпсона. Он находится в 580 километрах западнее города Тампа в штате Флорида. Порывы ветра достигают 280 километров в час.

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В Домодедове построят гольф-курорт
09 октября 2024, 14:35

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Гольф-курорт появится в деревне Шишкино городского округа Домодедово, строительство планируется завершить в третьем квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Мособлархитекутры.
«В состав гольф-курорта гостиница категории 5 звезд с медицинско-оздоровительным центром, малоэтажные гостиничные корпуса пяти типов, Академия гольфа, клубный дом, акватермальный комплекс и гольф-поле с 24 лунками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в гостинице будет расположено 103 номера, там можно будет разместить более 230 гостей. В здании также будет ресторан и конференц-зал, а медицинско-оздоровительный центр разместят на нижних уровнях в правом крыле здания.

Благодаря гольф-курорту «Шишкино» в округе появится более 350 новых рабочих мест.

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#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
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«Устойчивый снежный покров»: Синоптик рассказал, когда ждать в Москве снега
Синоптик Цыганков: снег в Москве ожидается ближе к декабрю
09 октября 2024, 14:21

Фото: iStock/Serjio74

Тепло закончилось. В Москве и области царствует туманность, дождливость и прохлада. Когда ждать основных заморозок и перемен?
Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас среднесуточная температура соответствует середине сентября.

«В Москве нас температура пока радует — на 5 градусов выше нормы, несмотря на то, что холод идет. Просто после аномального тепла кажется, что перемена большая», — объяснил эксперт.

Он добавил, что давление растет, и скоро москвичи увидят солнце.

«Завтра будет облачно, с прояснением, без осадков, ночью будет от 6 до 8 градусов. Днем в субботу и в воскресенье 12, 14 градусов, ожидается небольшой дождик. За счет того, что холод из Татарстана подойдет к нам близко, будет ощущение заморозков», — рассказал синоптик.

По его словам, из-за сухого сентября осадки сейчас «пытаются наверстать упущенное», поэтому половину нормы за первую декаду они уже набрали.

«Устойчивый снежный покров начинается с 11 октября примерно. Но за последние 20 лет снег выпадал только 1 декабря, только в некоторых годах в середине ноября, поэтому холода мы пока не ждем», — заключил Цыганков.

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Жертва Пи Дидди пыталась дать взятку бывшему парню за поддержку в суде
TMZ: Жертва P. Diddy предложила 3 млн долларов парню за поддержку в суде
09 октября 2024, 14:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Последняя жертва из числа обвинителей Пи Дидди, которая подала в суд за то, что рэпер якобы изнасиловал ее и записал это на видео, пыталась подкупить показания бывшего парня. Она заплатила любовнику огромную сумму, чтобы тот подтвердил ее заявление в суде. Об этом сообщает издание TMZ.
Талия Грейвс подала в суд на рэпера Пи Дидди и его охранника Джозефа Шермана, утверждая, что они надругались над ней в 2001 году. В иске женщина рассказала, что встречалась с одним из сотрудников Дидди, которому показали видеозапись предполагаемого насилия.

В переписке с бывшим парнем в ноябре 2023 года Грейвс сообщила о намерении подать в суд и указала, что у Дидди есть деньги для компенсации, пишет издание.

По данным журнала, Талия предложила бойфренду 3 миллиона долларов за подтверждение ее слов в суде. После чего парень заблокировал ее номер и аккаунты в соцсетях.
«Многие влиятельные мужчины пытаются опорочить тех, кто осмеливается выступить против них», — прокомментировал обвинение Адвокат Талии, Глория Оллред.

Сам рэпер Шон Комбс сейчас находится под стражей и ожидает суда по обвинениям в сексуальном насилии и торговле людьми. С обвинениями против него выступили еще 120 жертв.

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В Коломне провели крестный ход в честь прибытия Казанской иконы Божией Матери
09 октября 2024, 14:05

Фото: Михаил Сериков

Торжественная встреча Казанской иконы Божией Матери состоялась в Коломенской епархии, крестный ход с образом прошёл из Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря в Успенский кафедральный собор, где святыня будет находиться три дня — до 11 октября, сообщает пресс-служба Коломенской епархии.
«Крестный ход возглавил секретарь Коломенского епархиального управления иерей Андрей Згонников в сослужении отцов благочинных и клириков трёх коломенских благочиннических округов. За крестным ходом пел сестринский хор обители под управлением игуменьи Ксении (Зайцевой)», — говорится в сообщении.
Затем в Успенском кафедральном соборе провели литургию и краткий молебен. Отмечается, что молебны у иконы будут проходить каждый час.

Икону в Коломну привезли в рамках Всероссийского моленья о Победе, в различных храмах Московской области святыня пробудет с 9 по 23 октября, после этого её перевезут в Нижегородскую метрополию, а оттуда — в Москву.

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#коломна
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#икона
#церковь
#крестный ход
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На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 5 тысяч ям
09 октября 2024, 13:49

Фото: Михаил Сериков

Свыше 5 тысяч дефектов покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах за неделю заделали около 3,6 тыс. ям, самый большой объём работ провели на территории округов Кашира, Луховицы, Зарайск, Коломна и Серебряные Пруды. На муниципальных дорогах ликвидировали свыше 1,7 тыс. дефектов покрытия, больше всего — в округах Балашиха, Щёлково, Раменское, Павлово-Посадский и Одинцовский», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ямочный ремонт в Московской области проводится круглый год в ежедневном режиме. Задания и результаты ремонта фиксируются через Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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На Солнце произошла мощная вспышка, плазма летит к Земле
ИКИ РАН: Мощный выброс плазмы на Солнце уровня X летит к Земле
09 октября 2024, 13:16

Фото: istockphoto/murat4art

Ночью 9 октября поступили данные о новой вспышке X уровня на Солнце. Излучение начало увеличиваться в 04:25 утра по московскому времени, а пик активности пришелся на 04:58. Выброс плазмы направлен в сторону Земли, информирует Институт космических исследований РАН.
Как уточняет лаборатория солнечной астрономии, абсолютный уровень составил X1.8.
«Мощный выброс плазмы, который, судя по всем показателям, точно направлен к Земле. Плазма выброшена по линии Солнце-Земля, и размеры выброса превышают допустимые погрешности расчетов», — пояснили ученые.
По данным астрономов, солнечная плазма накроет Землю на стыке пятницы и субботы — с 11 на 12 октября. Сейчас ученые готовят результаты моделирования.

Взрыв произошел в большом пятне на северной стороне Солнца, которое появилось около десяти дней назад и предвещало возможные мощные вспышки.
«Несмотря на угрожающий вид, область долго оставалась спокойной, и казалось, что она пройдет без последствий. Однако в итоге центр активировался именно в момент, когда оказался в направлении Земли», — предупреждает ИКИ.

По оценке ученых, избежать последствия удара плазмы в этот раз вряд ли получится. С точки зрения солнечной и геомагнитной активности, оставшаяся часть недели пока выглядит неопределенной. Более подробный анализ ситуации составят в ближайшее время.

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#солнце
#лаборатория
#удар
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В Егорьевске 9 ноября состоится фестиваль «Пластилиновая ворона»
09 октября 2024, 13:15

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В городском округе Егорьевск во Дворце культуры имени Г. Конина 9 ноября пройдёт фестиваль «Пластилиновая ворона», который посвящён памяти Эдуарда Успенского. Проект проводится уже в седьмой раз и во второй раз имеет статус областного, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Главное событие фестиваля — конкурс анимационных фильмов, в котором примут участие около 800 человек. Зрители увидят более 150 работ в пяти номинациях:

  • «Лучший сценарий»;
  • «Лучший герой»;
  • «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского»;
  • «За чистый мир»;
  • «Про “Победу”».
Кроме того, участники смогут побороться за приз зрительских симпатий и получить специальные награды.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Организаторы фестиваля позаботились о том, чтобы посетители смогли не только весело провести время, но и узнать что-то новое. Для этого были организованы творческие мастер-классы, где каждый мог научиться чему-то новому и интересному.

Кроме того, на фестивале была создана тематическая фотозона, на которой гости могли сделать разнообразные и оригинальные фотографии, чтобы сохранить воспоминания о мероприятии и поделиться ими с друзьями и близкими.

Начало программы запланировано на 12:00, вход свободный, а возрастное ограничение — 0 .

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Мероприятие проводится в Егорьевске с 2018 года и посвящён знаменитому детскому писателю Эдуарду Успенскому, который родился в Егорьевске.

Цель проекта заключается в повышении популярности мультипликационного творчества через привлечение жителей Московской области к процессу развития анимации, оказании содействия профессиональному развитию детей и подростков, обмене творческим опытом и других аспектах.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Егорьевск

Жюри фестиваля «Пластилиновая ворона» состоит из выдающихся деятелей культуры, искусства, кино, телевидения, анимации и мультипликации, а также представителей администрации Егорьевска, Союза журналистов Подмосковья и Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Проект осуществляется при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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«Каждое утро»: Врач рассказала, что спасет от головной боли в переменчивую погоду
Врач Лапа: сон, аспирин и иммунный массаж спасут от головной боли в межсезонье
09 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/fizkes

Переменчивая температура и климатические условия влияют на физическое здоровье россиян. Головные боли, давление в висках и глазах — то чем сопровождается привыкание организма к новой погоде. Но можно ли как-то облегчить эту участь?
Врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что головная боль напрямую связана со сном.

«Самое основное — хорошо высыпаться. Если мы спим менее 8 часов, то, конечно, мы просыпаемся с головной болью. Ложимся спать в 21:00. За два часа до сна заканчиваем перекусы, не стоит также пить кофе и чай», — сказала эксперт.

Она добавила, что часто люди тяжело просыпаются по утрам из-за некачественного сна.

«Всегда тяжело вставать, когда сон неполноценный: либо вы ночью просыпались, либо вставали по «маленьким» делам, или есть какая-то проблема. У нас самый хороший сон с 22:00 до 2:00. Если вы в это время крепко спите, то проснетесь даже в пять часов утра в хорошем состоянии», — объяснила специалист.

По ее словам, также от головной боли «спасать» может обычный аспирин.

«Пьем аспирин с утра после завтрака, и через час будем здоровы. Когда мне рассказывают, что он разрушает желудок, я опровергаю это, потому что в том количестве, в котором мы его можем употреблять, он только улучшает кровоснабжение, и мы с вами начинаем лучше себя чувствовать и просыпаться без головной боли», — рассказала врач.

Лапа поделилась еще одним ценным советом хорошего и бодрого самочувствия.

«Что заставит вас прекрасно чувствовать? — иммунный массаж. Мы встаем, принимаем душ в 37 градусов — теплый. Никаких контрастных душей делать не надо. Начинаем с ног обливать себя горячей водой до того момента, пока не выступит пот. Иммунный массаж длиться 10-15 минут. Это улучшит микроциркуляцию, и вы быстро придете в себя, чувствуя бодрость», — порекомендовала врач-терапевт.

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В США более 5,5 миллиона человек покинули свои дома из-за урагана «Милтон»
09 октября 2024, 13:08

Фото: istockphoto/SingerGM

В американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 миллиона человек. Жителям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон».
Об этом сообщает газета The New York Times. В публикации подчёркивается, что эта эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю США. Власти округов и муниципалитетов Флориды призвали жителей штата искать близлежащие укрытия и не уезжать далеко от дома. Тем не менее, американцев предупредили, что оставаться внутри зданий крайне опасно. Теперь во многих районах царит запустение, так как жители со всей серьёзностью отнеслись к предупреждению властей.

В нескольких округах штата власти Флориды объявили чрезвычайное положение из-за приближающегося урагана «Милтон» ещё 6 октября. Также была объявлена эвакуация населения с западного побережья штата, в том числе из трёхмиллионной агломерации города Тампа. По мнению метеорологов, именно Тампа примет на себя первый удар стихии.

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