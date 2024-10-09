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Надвигающийся на США циклон «Милтон» может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Он убеждён, что это будет самый разрушительный тропический циклон, который фиксировался с начала наблюдений. Вильфанд даже уверен, что мощность «Милтона» превысит ураган «Катарина», обрушившийся на США в 2005 году и ставший самым разрушительным в истории.
При этом Вильфанд подчеркнул, что это лишь прогнозируемые сведения. Точная оценка мощности урагана будет дана после, исходя из нанесённых им разрушений и зафиксированной скорости.
По последним данным, в среду «Милтон» усилился до максимальной, пятой, категории по шкале Саффира-Симпсона. Он находится в 580 километрах западнее города Тампа в штате Флорида. Порывы ветра достигают 280 километров в час.
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При этом Вильфанд подчеркнул, что это лишь прогнозируемые сведения. Точная оценка мощности урагана будет дана после, исходя из нанесённых им разрушений и зафиксированной скорости.
По последним данным, в среду «Милтон» усилился до максимальной, пятой, категории по шкале Саффира-Симпсона. Он находится в 580 километрах западнее города Тампа в штате Флорида. Порывы ветра достигают 280 километров в час.
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Анастасия Чинкова