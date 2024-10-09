В США более 5,5 миллиона человек покинули свои дома из-за урагана «Милтон»

В городском округе Егорьевск во Дворце культуры имени Г. Конина 9 ноября пройдёт фестиваль «Пластилиновая ворона», который посвящён памяти Эдуарда Успенского. Проект проводится уже в седьмой раз и во второй раз имеет статус областного, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.