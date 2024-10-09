В США более 5,5 миллиона человек покинули свои дома из-за урагана «Милтон»

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В американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 миллиона человек. Жителям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон».
Об этом сообщает газета The New York Times. В публикации подчёркивается, что эта эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю США. Власти округов и муниципалитетов Флориды призвали жителей штата искать близлежащие укрытия и не уезжать далеко от дома. Тем не менее, американцев предупредили, что оставаться внутри зданий крайне опасно. Теперь во многих районах царит запустение, так как жители со всей серьёзностью отнеслись к предупреждению властей.
В нескольких округах штата власти Флориды объявили чрезвычайное положение из-за приближающегося урагана «Милтон» ещё 6 октября. Также была объявлена эвакуация населения с западного побережья штата, в том числе из трёхмиллионной агломерации города Тампа. По мнению метеорологов, именно Тампа примет на себя первый удар стихии.
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Александр Бойцов