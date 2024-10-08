В Москве в ближайшие дни будет прохладно и дождливо

Фото: iStock/Oleg Elkov
В ближайшие дни в Москве будет прохладно и дождливо. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
«В среду, 9 октября, немного похолодает. Дневная температура составит 9–11 градусов выше нуля, а ночью столбики термометров опустятся до пяти — семи градусов. Будет все так же облачно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь», - говорится в материале.
При этом уже в четверг дождь прекратится, а днем станет чуть теплее. В ночное время температура составит 4–6 градусов тепла.
В пятницу, 11 октября, в Москве осадков не будет. Днем термометры покажут 9–14 градусов днем и три — восемь градусов ночью.
В субботу москвичей ожидает до 8–13 градусов днем. При этом ночью будет не более семи градусов.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что заморозков в ближайшие дни в Москве не должно быть.
Читайте также:
«Постоянно спите и много едите»: Психолог дала советы, как избежать осенней депрессии
Синоптик Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве 9 октября
В России установилась зимняя погода
Элина Позднякова