Мин-Чи Ко: Apple выпустит дешевый ноутбук с процессором от iPhone к 2027 году
По словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, компания Apple к 2027 году выпустит дешевый ноутбук с процессором от iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Об этом эксперт написал на своей странице в соцсети X.
Как сообщил инсайдер, ноутбук будет иметь диагональ 13 дюймов и работать напроцессоре A18 Pro, которым и оснащены вышеуказанные смартфоны. Точная цена гаджета остается неизвестной. При этом Мин-Чи Ко отметил, что стоимость будет относительно дешевой.
Релиз ноутбука состоится в конце 2025 или в начале 2026 года. Инсайдер объяснил, что в планах компании нарастить продажи компьютеров Mac и вернуться к пиковому уровню поставок. К примеру, в этом году Apple планирует отгрузить около 20 миллионов девайсов, тогда как в 2020-м этот показатель находился на уровне 25 миллионов.
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