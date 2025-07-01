Мин-Чи Ко: Apple выпустит дешевый ноутбук с процессором от iPhone к 2027 году

01 июля 2025, 02:24

Фото: iStock/Chagin

По словам авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко, компания Apple к 2027 году выпустит дешевый ноутбук с процессором от iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Об этом эксперт написал на своей странице в соцсети X.