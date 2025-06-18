Apple оштрафовали в Москве на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3 миллиона рублей за неисполнение требований по удалению запрещенного контента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее, в понедельник, этот же суд оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ* по трем аналогичным протоколам, назначив штраф в 2,5 миллиона рублей по каждому. Всего было рассмотрено семь протоколов.
Судебные заседания прошли в закрытом режиме, так как, по мнению юриста Apple, могли быть раскрыты конфиденциальные данные о работе сервисов и внутренней переписке компании. Подробности произошедшего ни одна из сторон не сообщила.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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