Apple оштрафовали в Москве на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Фото: iStock / Wirestock

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3 миллиона рублей за неисполнение требований по удалению запрещенного контента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Ранее, в понедельник, этот же суд оштрафовал Apple за пропаганду ЛГБТ* по трем аналогичным протоколам, назначив штраф в 2,5 миллиона рублей по каждому. Всего было рассмотрено семь протоколов.

Судебные заседания прошли в закрытом режиме, так как, по мнению юриста Apple, могли быть раскрыты конфиденциальные данные о работе сервисов и внутренней переписке компании. Подробности произошедшего ни одна из сторон не сообщила.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.


Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0