Белый дом: переговоры с Китаем о продаже TikTok ведутся на самом высоком уровне

30 июня 2025, 23:46

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Переговоры США и Китая о продаже социальной сети TikTok ведутся на самом высоком уровне и будут продолжены. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.







«Я могу сказать, что переговоры с Китаем относительно продажи TikTok ведутся на высочайшем уровне, они продолжатся», — сказала Ливитт.