Белый дом: переговоры с Китаем о продаже TikTok ведутся на самом высоком уровне
Переговоры США и Китая о продаже социальной сети TikTok ведутся на самом высоком уровне и будут продолжены. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Я могу сказать, что переговоры с Китаем относительно продажи TikTok ведутся на высочайшем уровне, они продолжатся», — сказала Ливитт.
Соответствующий ответ Ливитт дала на вопрос о том, готов ли Пекин одобрить сделку, и есть для этого свидетельства.
К тому же представитель Белого дома рассказала о перспективахзаключения торговой сделки между США и Индией. По словам Ливитт, договоренности сторон уже на стадии согласования, и американская администрация скоро прокомментирует данный вопрос.