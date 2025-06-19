В сеть слили 16 млрд логинов и паролей интернет-пользователей

19 июня 2025, 15:53

В сеть попали 16 млрд логинов и паролей от Apple, Google и Telegram

Фото: iStock / RerF

В сети обнаружена крупнейшая в истории утечка данных — 16 миллиардов логинов и паролей пользователей Apple, Google, Telegram и других популярных сервисов.