В сеть слили 16 млрд логинов и паролей интернет-пользователей
В сеть попали 16 млрд логинов и паролей от Apple, Google и Telegram
В сети обнаружена крупнейшая в истории утечка данных — 16 миллиардов логинов и паролей пользователей Apple, Google, Telegram и других популярных сервисов.
Как сообщает Forbes, исследователи Cybernews обнаружили 30 массивов личных данных, содержащих URL-адреса, логины и пароли. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что это свежая утечка, ранее нигде не фигурировавшая, и потенциально опасная для массовых взломов.
Рекомендуется сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.
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