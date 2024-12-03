Минчистоты передало в подмосковные муниципалитеты все 1,5 тыс. роторов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В городские округа Подмосковья отправили более 1,5 тыс. роторов. Эта работа полностью завершена, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В этом году министерство закупило на нужды коммунальных служб региона более 1,5 тыс. единиц ручных роторов. Больше всего средств малой механизации выдано Подольску (50); Лобне (49) и Богородскому (48). Все роторы произведены на заводах Смоленской и Нижегородской областей. Они в полном объёме доставлены коммунальщикам Подмосковья», – отметили в ведомстве.Специалисты министерства вместе с коллегами из других регионов разработали обучающие видеоролики по сборке и использованию роторов зимой. Все рекомендации доведены до сотрудников коммунальных служб муниципалитетов. По данным Минчистоты, городские округа самостоятельно купили около 900 роторов.
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Лора Луганская