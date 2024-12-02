В Подмосковье решили централизовать сбор пластиковых крышечек

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье стартует пилотный проект по сбору пластиковых крышечек в образовательных учреждениях. Тему переработки пластика обсудили н совещании в Мособлдуме, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Цель проекта – наладить централизованный сбор пластика с участием населения. Совещание прошло под руководством председателя комитета регионального парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Владимира Шапкина. Участие в нём приняли отраслевые специалисты Минчистоты.
Раздельный сбор и правильная утилизация пластика – первый и важный шаг в направлении улучшения экологии. Пластик в результате получит вторую жизнь.
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Лора Луганская